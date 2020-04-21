Mail.ru Cloud Solutions внедрит платформу динамической инфраструктуры в X5 Retail

Mail.ru Cloud Solutions выиграла конкурс и приступил к внедрению платформы динамической инфраструктуры в X5 Retail Group. Платформа Mail.ru Cloud Solutions станет одним из важных элементов цифровой трансформации X5 Retail Group, предоставив комплекс облачных решений IaaS, PaaS и SaaS для DevOps-инженеров.

Внедрение корпоративной облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions даст возможность X5 Retail Group легко масштабировать IT-инфраструктуру и реализовывать проекты любой сложности. Решения MCS позволят сократить сроки и стоимость реализации проектов, а также осуществлять мониторинг нагрузки на инфраструктуру в режиме реального времени, что даст возможность более точного прогнозирования IT-закупок. Облачная среда разработки отличается удобством использования ресурсов, широким выбором систем хранения данных, предоставляет полный набор инструментов для команд разработки, что даст возможность в три раза ускорить ввод решений в эксплуатацию.

Централизованная платформа позволит компании сократить расходы на инфраструктуру за счет внедрения более эффективной системы виртуализации с преднастроенными на совместную работу сервисами, резервного копирования данных, централизованного обслуживания. Также X5 Retail Group планирует интегрировать корпоративный формат предоставления ресурсов “по подписке” внутренним подразделениям компании, что позволит регулировать затраты на инфраструктуру за счет прозрачного ценообразования и возможности самостоятельно масштабировать выделенные мощности.

На старте сотрудничества X5 Retail Group будет использовать 800 виртуальных машин на платформе MCS с дальнейшим ежегодным ростом.

«Мы рады стать партнером X5 Retail Group. В рамках цифровой трансформации мы поможем организовать для X5 надежную инфраструктуру частного облака с использованием всех технологий и наработок MCS. Подобные масштабные проекты позволяют оценить преимущества, которые дает компаниям переход в облака: возможность легко масштабировать инфраструктуру по требованию без капитальных затрат, в кратчайшие сроки запускать продукты, гибко настраивать среду в соответствии с бизнес-задачами», – сказал Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.

«Мы рассчитываем, что платформа динамической инфраструктуры от Mail.ru Cloud Solutions станет одним из важных элементов автоматизации процессов X5 Retail Group. Уже в текущем году многие цифровые сервисы будут размещены на этом решении. Переход на облачную платформу MCS позволит нам контролировать загрузку ресурсов в режиме реального времени и таким образом оптимизировать процесс запуска и масштабирования новых цифровых продуктов Х5», – отметил Антон Вальков, директор по информационным технологиям X5 Retail Group.