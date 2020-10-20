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«1С:Готовое рабочее место» теперь доступно в облаке Mail.ru Cloud Solutions

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions запустила решение для автоматизации операционных бизнес-процессов «Cloud 1C». Новый сервис объединяет функционал решения «1С:Готовое рабочее место» и удобный интерфейс облачной платформы.

«Cloud 1C» включает в себя следующие модули: «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Клиенты платформы получат доступ к преднастроенным бизнес-приложениям из облака, что поможет избавиться от необходимости закупать и поддерживать физическую инфраструктуру и позволит повысить эффективность управления компанией без существенных предварительных затрат.

При этом запуск приложений в облаке значительно упростит масштабирование решения. Клиенту Mail.ru Cloud Solutions будет достаточно выбрать в личном кабинете нужные приложения и указать количество пользователей, после чего сервисы станут доступны для работы. Техническая поддержка и консультации по функционалу приложений будут оказывать специалисты «1С-Аналитикс».

«Размещение 1С:ГРМ в облачной инфраструктуре Mail.Ru Cloud Solutions сделает сервисы для автоматизации бизнес-процессов доступнее для малых и средних предприятий. Пользователи нашей платформы получат доступ к инструментам в облаке, это поможет им оптимизировать операционные процессы», — отметил Илья Летунов, руководитель облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions.

«Наши пользователи ценят безопасность и масштабируемость программ 1С в облаке, а также скорость их развертывания. Мы надеемся, что наша совместная экспертиза с Mail.ru Cloud Solutions поможет нашим клиентам стать более конкурентоспособными в условиях цифровой экономики», — сказал Тимур Шакирбеков, руководитель направления по развитию онлайн-сервисов «1С».

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