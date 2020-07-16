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Mail.ru Cloud Solutions и Postgres Professional запустили облачный сервис управляемой базы данных

Интеграция Системное ПО Облака Маркет

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions совместно с Postgres Professional разработали облачный сервис управляемой базы данных, предоставляемый по модели Database-as-a-Service — Postgres Pro Cloud.

Партнерство российского производителя СУБД Postgres Professional и облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions позволяет повысить эксплуатационные характеристики системы управления реляционными базами данных, а также избавляет заказчиков от необходимости инвестировать средства в приобретение аппаратных и программных ресурсов. Кроме того, новое решение обеспечивает простоту масштабирования БД: в облаке можно оперативно нарастить объем и мощности.

Разработанный партнерами сервис управляемых баз данных — Postgres Pro Cloud — доступен пользователям в формате «база данных как услуга» (Database-as-a-Service). Благодаря такому подходу клиент в несколько кликов получает готовую к работе БД в нужной конфигурации. Установка, настройка и поддержка СУБД осуществляется на стороне провайдера. Размещение БД в облаке позволяет организовать безопасное хранение данных: высокая доступность и надежная защита информации в совокупности с резервным копированием и отказоустойчивым хранением нивелируют риски потерь и утечек. Для работы с данными пользователи облачной платформы могут подключить сервисы обработки и аналитики и построить на этой основе Data Lake.

Компании, заинтересованные в использовании масштабируемой и безопасной БД с посекундной оплатой за расходуемые ресурсы, могут перенести данные в Postgres Pro Cloud из любого источника: частного или публичного облака или физической инфраструктуры. Эксперты Mail.ru Cloud Solutions и Postgres Pro помогают с миграцией и консультируют по построению масштабируемой и отказоустойчивой структуры хранения данных, а также по настройке взаимодействия с On Premises-системами, процессам ETL и Streaming, построению Data Warehouse и Data Lake.

«Размещение Postgres Pro в облаке MCS открывает нашим клиентам новые возможности для работы с данными. Мы рады предложить пользователям платформы удобную базу данных как услугу с безопасным хранилищем, дополнительными сервисами и поддержкой наших специалистов», — отметил Илья Летунов, руководитель Mail.ru Cloud Solutions.

«Облачные сервисы — это новая ступень развития для баз данных и СУБД, поэтому сотрудничество с Mail.ru Cloud Solutions стало важным шагом для нас. Широкий портфель облачных решений платформы MCS позволяет поднять Postgres Pro на новый уровень и сделать СУБД еще более доступной услугой для пользователей», — сказал Иван Панченко, сооснователь, заместитель генерального директора Postgres Professional.

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