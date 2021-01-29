Mail.ru Cloud Solutions поможет российским компаниям выйти на европейский рынок

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) запускает дата-центр в Амстердаме и начинает предоставлять облачные услуги на территории Европы. MCS — первый крупный российский провайдер, заявивший о запуске международного облака на основе дата-центра в Европе.

Компании, работающие в Европе, обязаны соблюдать GDPR — закон о защите персональных данных. По этому закону личные данные граждан Евросоюза должны храниться на серверах, находящихся на территории ЕС. Теперь MCS предоставляет компаниям такую возможность в привычном интерфейсе российского облака. Российское и европейское облако MCS связаны между собой, поэтому дополнительно адаптировать решения не потребуется. Использование единой облачной платформы в России и за рубежом позволит бизнесу меньше тратить на обслуживание инфраструктуры и быстрее выводить свои проекты на рынок. Кроме того, Mail.ru Cloud Solutions предоставляет техподдержку на русском языке.

Европейское облако MCS в первую очередь рассчитано на проекты, для которых критически важна скорость доступа к сервисам: компании из сферы ритейла, финтеха, информационных технологий, игровой индустрии, образования. MCS поможет масштабировать бизнес не только на локальном, но и на международном уровне. Наличие дата-центра в Амстердаме обеспечит максимальную скорость работы и доступность сервисов, а также соблюдение законодательства.

В европейском облаке будут доступны все сервисы MCS: Managed Kubernetes и DBaaS, Big Data as a Service, облачный мониторинг, сервис резервного копирования, CDN, AntiDDoS и другие. Компании, которые уже работают в странах ЕС, смогут перенести свои европейские проекты в облако Mail.ru Cloud Solutions. Планируя выход на международный рынок, бизнес сможет быстро запустить сервисы и приложения для европейских пользователей.

«Платформа Mail.ru Cloud Solutions помогает бизнесу расти: преодолевать географические барьеры и открывать новые рынки, — отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions. — Инфраструктурные решения MCS позволяют компаниям быстро масштабировать вычислительные мощности для запуска новых услуг. Наши платформенные сервисы помогают переходить на цифровые бизнес-модели. И теперь все возможности облачных технологий доступны для работы на европейском рынке».