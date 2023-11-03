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Клиенты Smart Engines получат налоговые льготы при внедрении ИИ для распознавания паспорта

Программное решение Smart ID Engine 2.0 для распознавания удостоверяющих документов и проверки подлинности получило статус ПО, относящегося к сфере искусственного интеллекта. Это значит, что при внедрении системы клиенты Smart Engines получат ряд преимуществ при расчете налогов на прибыль.

Льготы для отечественных компаний, использующих и внедряющих российское ПО из реестра Минцифры с пометкой «относится к сфере искусственного интеллекта», начали действовать с 1 января текущего года. В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы (ФНС) от 7 марта 2023 г. №СД-4-3/2672@ налогоплательщик при формировании затрат на право пользования ПО вправе указывать расходы с повышенным коэффициентом 1,5.

Smart ID Engine 2.0 является флагманским программным продуктом в линейке Smart Engines. Он извлекает данные из паспорта гражданина РФ и обеспечивает проверку его цифровой и физической подлинности на сканах, фотографиях и в видеопотоке. Решение за доли секунды распознает рукописные паспорта, все страницы паспорта РФ и штампы в любых условиях, даже при недостаточном освещении. Технология позволяет обрабатывать и другие удостоверяющие документы России, а также стран СНГ и еще 220 юрисдикций.

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В решении Smart Engines использует фирменную технологию распознавания печатного текста на 102 языках GreenOCR. Система обеспечивает безопасный ввод персональных данных клиентов, так как, работает автономно, не требует подключения к интернету и изображения документов не передаются на обработку третьим лицам.

Программный продукт Smart ID Engine 2.0 является полностью российской разработкой. Ее доработка осуществлялась при финансовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). В единый реестр российских программ система вошла 2 августа 2023 г. Статус ПО, относящегося к сфере ИИ, был присвоен ей 1 ноября.

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