Сервис «Кнопка» внедрил технологию безопасного распознавания паспортов Smart Engines

Сервис аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка» внедрил в свою систему кадрового учета технологию компании Smart Engines для распознавания паспорта РФ. Пользователям сервиса стали доступны возможности программного продукта Smart ID Engine, которые обеспечивают быстрый и безопасный ввод паспортных данных, упрощая процесс найма новых сотрудников. «Кнопка» – бухгалтерский аутсорсинг с управленческим учётом и юридической защитой для фирм и организаций (ИП, ООО, УСН-Д, УСН Д-Р, ОСНО) как в Москве, так и по всей России.

Теперь клиентам «Кнопки» для трудоустройства нового сотрудника не нужно вручную вводить паспортные данные. Основанная на современных технологиях искусственного интеллекта, система распознавания Smart Engines быстро и точно извлечет данные из паспорта, а затем они автоматически вносятся в поля учетной карточки нового сотрудника в систему кадрового учета клиентов «Кнопки».

Программные продукты компании Smart Engines не требуют от конечных пользователей никаких специальных навыков работы. Флагманская технология GreenOCR обеспечивает высокую скорость и точность распознавания на скан-копиях и фотографиях паспорта, сделанных в разных ракурсах и при различных условиях освещения. Документ на изображении может находиться под любым углом.

«Дать пользователю полезный практический опыт – значит понять современные стандарты и применить их в развитии сервиса. До использования Smart Engines клиенты тратили до 10 минут, вводя данные руками. Сейчас это не требуется, и сэкономленное время можно посвятить для решения задач своего бизнеса», – сказал Евгений Кобзев, сооснователь «Кнопки».