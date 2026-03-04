LikeBG ускорил выпуск банковских гарантий с помощью ИИ Smart Engines

Проект LikeBG, специализирующийся на онлайн-выпуске банковских гарантий, внедрил искусственный интеллект Smart Engines для автоматизации оформления заявок. Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines.

Теперь клиентам достаточно загрузить фото или скан паспорта, и сверхточные алгоритмы распознавания мгновенно извлекут все необходимые данные и перенесут их в форму. Интеграция ИИ Smart Engines позволила увеличить конверсию и сделать обслуживание клиентов более быстрым и удобным.

При этом ИИ Smart Engines был развернут в инфраструктуре самого LikeBG, в связи с чем все операции и обработка данных осуществляются на собственных сервисах информационной системы без передачи третьим лицам, что предотвращает утечки и повышает безопасность. Это особенно критично для финансовых организаций и госкомпаний, работающих с персональными данными по строгим стандартам ФЗ-152 «О персональных данных» и требованиям Банка России.

«Информационная система LikeBG: финансовый маркетплейс» – это цифровой сервис для онлайн-рассмотрения банками заявок и выдачи банковских гарантий на все виды закупок в рамках ФЗ-44, ФЗ-223 и 615-ПП. Информационная система обеспечивает стабильную работу процессов по всему циклу оформления банковских гарантий сразу в нескольких банках и помогает обрабатывать банкам до 1 тыс. заявок на банковские гарантии в день. Чтобы сделать сервис еще более удобным и быстрым для конечных пользователей, LikeBG внедрил технологию автоматического распознавания паспорта РФ, разработанную Smart Engines. В результате банки быстрее получают достоверные сведения и принимают решение по заявке.

Теперь LikeBG благодаря ИИ-функциям корректно считывает как печатную, так и рукописную информацию основного разворота паспорта РФ и страницы с пропиской. При этом время распознавания на мобильном телефоне составляет всего 0,15 секунды для паспорта и 0,4 секунды для страницы с пропиской – это делает ввод данных практически мгновенным. Такая высокая скорость и точность достигаются благодаря использованию фирменной энергоэффективной технологии GreenOCR 2.0.

«Рынок банковских гарантий очень конкурентен, и здесь принципиальное значение имеет удобство и скорость подачи заявки. Мы искали решение, которое бы обеспечивало быструю и точную обработку документов, при этом распознавание происходило on-premise, исключительно на устройстве. Программное решение Smart Engines полностью соответствует всем нашим требованиям, обеспечивая надежность, скорость и безопасность», – отметила Екатерина Чаадаева, CEO платформы LikeBG.

Продукты Smart Engines распознают документы прямо на смартфоне, планшете, компьютере или на сервере компании, не передавая данные на обработку в облачные хранилища или краудсорсерам для ручного ввода. Система работает в контуре безопасности LikeBG, что исключает возможность утечки на этапе распознавания документов и обеспечивает полное соответствие законодательству в области обработки персональных данных.