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«Билайн» ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом кургане

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») завершил проект по улучшению покрытия и скорости мобильного интернета для посетителей историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Оператор построил новую базовую станцию в районе мемориального комплекса, в результате скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Посетители мемориала могут в режиме онлайн делиться своими впечатлениями, выкладывать видео и фото, вести прямые трансляции в социальных сетях.

Скоростной интернет также позволяет пользоваться мобильным приложением «Мамаев курган», которое было разработано «Билайн» совместно с музеем. В приложении доступен аудиогид, благодаря QR-кодам можно получить дополнительную информацию о памятниках на экране смартфона.

Мы улучшили связь на Мамаевом кургане, понимая важность этого места для жителей и гостей города. В Волгоградской области “Билайн” продолжает реализовывать масштабный проект по увеличению пропускной способности сети и скорости передачи данных. За год в регионе сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась более чем в 1,5 раза. Выросло потребление мобильного интернета – по сравнению с июлем прошлого года трафик в сети 4G стал больше в два раза», – сказал директор волгоградского отделения «Билайн» Денис Долгов.

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