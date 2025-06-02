Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Техника Искусственный интеллект
|

Лес под защитой нейросети: «Ростелеком» расширил в Зауралье систему видеомониторинга пожаров

«Ростелеком» в Курганской области установил 13 дополнительных камер системы видеомониторинга «Лесохранитель». Главная цель проекта – выявлять задымления и природные возгорания в лесных массивах на ранней стадии. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровые устройства, работающие с использованием нейросетевых технологий, появились в 11 муниципальных округах: Варгашинском, Далматовском, Катайском, Макушинском, Мокроусовском, Петуховском, Притобольном, Половинском, Частоозерском, Шатровском и Щучанском.

Илья Мацкан, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «С расширением проекта количество камер "Лесохранителя" в Зауралье достигло 47. Для обработки столь сложного процесса, как распознавание природных возгораний, мы применяем специальное программное обеспечение, которое действует на основе технологий искусственного интеллекта. Это помогает точечно контролировать пожароопасную обстановку рядом с поселениями, расположенными даже в труднодоступных районах. Специалисты разместили новые сверхчувствительные приборы на высоте от 30 до 75 метров. Устройства делают оборот вокруг своей оси в среднем каждые 12 минут. Радиус обзора — 18 километров».

Камеры позволяют увидеть любое задымление днем, в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях.

Год после старта: «Газинформсервис» подвел итоги работы Центра мониторинга и реагирования
Безопасность

Валентина Спицина, исполняющая обязанности директора «Курганского лесопожарного центра»: «При обнаружении пожара, "Лесохранитель" мгновенно отправляет сигнал на пульт дежурного, предоставляя координаты и фотографии. Это позволяет специалисту оперативно оценить масштаб бедствия и принять взвешенное решение о вызове помощи. Такая скорость и точность информирования критически важны для спасения жизней, защиты домов и сохранения лесных богатств Зауралья».

Работы по установке новых камер проводятся в рамках контрактов, заключенных «Ростелекомом» с государственным бюджетным учреждением «Курганский лесопожарный центр» и государственным казенным учреждением «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области». Это часть комплексного подхода окружных властей к оперативному выявлению ЧС вблизи населенных пунктов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие новые возможности должны быть в современной СЭД

Власти запускают проект по борьбе с кибермошенниками в России

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться

Как перейти в облако без риска для ИБ?

В армию США поступили нано-БПЛА длиной 17 см и весом 33 грамма. Они летают без GPS и видят в кромешной тьме

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153