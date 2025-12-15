Программа университета «Иннополис» для управления всеми типами гражданских БПЛА вошла в реестр российского ПО

Минцифры России включило в список доверенных отечественных программ встроенное решение InnoControl разработки Центра беспилотных авиационных систем российского ИТ-вуза. Оно позволяет с наземной станции проводить мониторинг промышленных объектов, аэрофотосъемку, картографирование и поисково-спасательные операции с помощью беспилотных мультикоптеров, самолетов, вертолетов и гибридных систем. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

InnoControl управляет БПЛА через унифицированный интерфейс с поддержкой протокола MAVLink — стандарта обмена данными для большинства современных гражданских беспилотников на рынке. Программа адаптирует навигацию в любых условиях видимости, расширяет телеметрию, визуализирует в 3D данные сенсоров в реальном времени и кастомизирует панели управления камерами, лидарами и другой полезной нагрузкой.

InnoControl установлен во флагманские продукты Центра БАС университета «Иннополис»: дрон для ускоренного мониторинга промышленных объектов InnoSpector, самолет вертикального взлета и посадки InnoVtol-3s, дрон для аэрологистики и другие. По словам разработчиков, решение может тиражироваться на разные типы гражданских беспилотников производства других компаний.

Дмитрий Девитт, руководитель Центра беспилотных авиационных систем университета «Иннополис»: «Команда центра построила решение на базе популярных стандартов в отрасли и сертифицировала его для безопасной работы на различных типах беспилотных авиационных систем в России. Это поможет производителям беспилотников использовать нашу платформу для расширения функционала своих продуктов, минимизируя затраты на разработку. Дополнительно мы интегрировали в программу технологии для работы без ГНСС, навигации в закрытых пространствах, сканирования с облаками точек, а также обеспечили поддержку перечня полезных нагрузок от гиростабилизированных камер до высокоточных воздушных лидаров».

InnoControl включен в реестр российского ПО при поддержке Межотраслевого центра трансфера технологий университета «Иннополис».

Марина Абдрахманова, руководитель Межотраслевого центра трансфера технологий университета «Иннополис»: «Включение решения Центра беспилотных авиационных систем российского ИТ-вуза в реестр ПО подтверждает безопасность, отсутствие зависимости от иностранного кода и гарантирует техническую поддержку со стороны разработчика. Для заказчиков, особенно госсектора и госкомпаний, это обязательное условие при закупках».