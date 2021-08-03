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Open Source станет одной из тем финала чемпионата ICPC, который пройдет в Москве

Замглавы Минцифры России Максим Паршин заявил, что командам-участницам финала международного студенческого чемпионата мира по программированию ICPC предстоит решать задачи по разработке программного обеспечения на основе открытого кода. Финал крупнейшего мероприятия в области ИТ состоится в Москве с 1 по 6 октября 2021 г.

Москва впервые станет местом проведения финала чемпионата. В Московском Манеже встретятся 135 команд из более чем 60 стран – в течение нескольких дней им предстоит решать задачи по разработке программного обеспечения.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко ранее отмечал, что чемпионат не только повысит интерес молодежи к ИТ-специальностям, но и увеличит спрос на российские продукты и решения в сфере информационно-коммуникационных технологий, что является одной из задач национальной программы «Цифровая экономика».

«Мы предложили, чтобы в этом году одной из центральных тем публичной программы финала чемпионата стал Open Source. Таким образом, мероприятие поможет популяризации этого направления в России и поспособствует развитию Open Source-сообщества программистов», – сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

«Финал ICPC в Москве станет выдающимся событием, которое представит самых ярких студентов-программистов со всего мира. Продвигая образование в области компьютерных технологий и вдохновляя молодое поколение ИТ-профессионалов, мы открываем новые возможности для следующих поколений, чтобы на заре цифрового тысячелетия подготовить их к управлению миром будущего», – отметил президент ICPC Foundation, исполнительный директор ICPC профессор Уильям Б. Паучер.

Международный студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) – одно из самых престижных командных соревнований в сфере ИТ, проходящее с 1977 г. Ежегодно в отборочных турах чемпионата участвуют более 50 тыс. студентов из более чем 4 тыс. университетов 115 стран, и только лучшие из них доходят до финальной части.

Организационный комитет чемпионата возглавляет Председатель Правительства России Михаил Мишустин, в состав комитета входят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры России Максут Шадаев, а также руководители других министерств. Финал чемпионата проходит при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, правительства Москвы и Московского физико-технического института.

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