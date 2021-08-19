«Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу

Глава «Ростелекома» предложил заставить работающие в России крупные интернет-компании за свой счет пополнять фонд универсального обслуживания. Сейчас отчисления в него поступают от операторов связи, а сам он нужен для устранения цифрового неравенства – проведения интернета и мобильной связи в малочисленные населенные пункты. Государство поддержало идею, а сами ИТ-компании высказались решительно против нее.

«Налог Осеевского»

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выступил с предложением обязать все крупные ИТ-компании, работающие в России, платить взносы в так называемый «фонд универсального обслуживания», пишет Forbes. Инициатива главы «Ростелекома», озвученная в рамках стратегической сессии «Цифровое будущее России», нацелена на ИТ-компании, которые продают свои продукты и услуги через интернет.

В настоящее время фонд универсального обслуживания пополняют российские операторы связи. Они отчисляют в него по 1,2% своей выручки что в общей сложности составляет около 14 млрд руб. в год (статистика Минцифры).

Деньги из фонда расходует непосредственно «Ростелеком». Финансы тратятся на реализацию проекта по так называемому «устранению цифрового неравенства», подразумевающего обеспечение связью жителей не только крупных городов, но и малонаселенных деревень и сел.

Цели «Ростелекома»

Предложив ввести новые поборы для российских ИТ-компаний, Михаил Осеевский рассказал, как движется процесс устранения цифрового неравенства в России. С его слов, в настоящее время завершена лишь первая фаза проекта, которая подразумевала обеспечение доступом в интернет 14 тыс. населенных пунктов, в которых проживают 250-500 жителей.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский хочет заставить ИТ-гигантов платить за организацию связи в небольших деревнях

Вторая фаза – это проведение интернета в пункты с населением от 100 до 250 человек и мобильной связи в пунктах, где живут от 100 до 500 человек. По словам Осеевского, без дополнительных финансовых вливаний реализация этого этапа растянется на 10 лет.

Глава «Ростелекома» подчеркнул, что если пополнением фонда универсального обслуживания займутся не только операторы связи, но и ИТ-гиганты, то это ускорит процесс устранения цифрового неравенства. Притом он заявил, что помощь «Ростелекому» в наряду с российскими компаниями могли бы оказать и зарубежные. «Думаю, что это было бы справедливо с учетом того, что без интернета их бизнес существовать не может. Они тоже должны внести свой вклад в обеспечение доступа жителей в том числе к их продуктам и сервисам», – сказал Михаил Осеевский.

Кто под ударом

Опрошенные Forbes эксперты отметили, что предложение Осеевского в случае его принятия распространится чуть ли не на всех крупнейших игроков российского ИТ-рынка. Были упомянуты «Яндекс» и холдинг Mail.ru Group, многочисленные онлайн-кинотеатры, а также принадлежащая Facebook соцсеть Instagram и различные сервисы Google, в том числе стриминговый портал YouTube. В России у последнего есть отечественный аналог под названием RuTube, весной 2021 г. заимствовавший его дизайн.

Инициатива Осеевского в стане интернет-гигантов поддержку пока не получила. Так, представители Mail.ru высказались решительно против этой идеи. «Понимаем, что у коллег низкие тарифы, но наши сервисы и подавно бесплатные. Таким образом, именно цифровые компании и делают наибольший вклад в доступность сервисов: достаточно лишь подключения интернета, и ты уже в крупнейших социальных сетях Рунета или ведешь переписку в почте», – заявили Forbes представители холдинга.

«Яндекс» на момент публикации материала не отреагировал на идею президента «Ростелекома». Операторы связи, регулярно пополняющие фонд универсального обслуживания, от комментариев отказались.

Государство не возражает

Если ИТ-гигантам идея Михаила Осеевского по нраву не пришлась, то российские власти, напротив, находят ее вполне логичной. Глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что государство не может 10 лет ждать реализации второй фазы устранения цифрового неравенства. «Логика есть: хочешь производить машины, платишь соответствующий налог, тот же утилизационный сбор», – прокомментировал Хинштейн предложение Осеевского, добавив, что новые сборы нужно обсудить непосредственно с ИТ-компаниями.

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Напомним, что Александр Хинштейн является одним из авторов закона «о приземлении» иностранных интернет-компаний. Он обязывает их открывать представительства в России и выполнять ряд других требований под угрозой различных санкций, в том числе и финансовых.

Эксперты со своей стороны не согласны с необходимостью дополнительной финансовой нагрузки на ИТ-компании. Отрицательно к этому относится гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «Операторам странно жаловаться на отсутствие взносов ИТ-компаний в фонд, потому что они и так платят за генерируемый трафик. ИТ-компании и их дата-центры подключены к операторам и оплачивают услуги связи. Более того, облачные провайдеры, как правило, берут еще и доплаты за трафик», – сообщил Forbes Карен Казарян.

По американской системе

Фонд универсального обслуживания существует не только в России, но и в США. Более того, в этой стране он называется ровно так же – Universal Service Fund (USF).

В США фонд USF появился в 1997 г., задолго до запуска его российского аналога. Смысл у него точно такой же – накопление средств для дальнейшего их инвестирование в обеспечение связью всех населенных пунктов страны.

В России вторая фаза устранения цифрового неравенства, о которой говорил Михаил Осеевский, стала следствием недавних поправок к закону «О связи». Они подразумевают обязательное наличие в пунктах с населением от 100 до 500 человек мобильной связи и интернета. Эти поправки получили подпись Президента России Владимира Путина в апреле 2020 г.

Спустя ровно год, в апреле 2021 г. Минцифры подписало с «Ростелекомом» соглашение на реализацию второй фазы. Оператор заверил, что до конца 2021 г. он обеспечит доступом к сотовым 4G-сетям 1200 небольших населенных пунктов, а к 2030 г. он обязался запустить 4G в 24 тыс. таких пунктов.

Добавим, что реализация первой фазы проекта в ряде населенных пунктов проходила с использованием старых телефонных линий.