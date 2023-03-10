Исследование Qiwi: россияне диверсифицируют способы оплаты

За прошедший год россияне расширили перечень регулярно используемых методов оплаты товаров и услуг. Взамен прежних сервисов бесконтактной оплаты потребители стали чаще использовать привычные банковские карты и «Qiwi кошелек», а также пробовать новые платежные средств. Об этом CNews сообщил представитель Qiwi.

При оплате офлайн-покупок абсолютное большинство россиян (75%) стали чаще расплачиваться банковскими картами. Это связано в первую очередь с тем, что пользователи смартфонов, у которых перестали работать Apple Pay и Google Pay, адаптировались к оплате пластиковой картой.

Значительно реже респонденты отмечали (39%), что прибегают к использованию наличных средств. В то время как интерес к альтернативным способам бесконтактной оплаты у россиян начал расти. Возросла популярность российских Pay-сервисов и QR-кодов — их отметили 38% и 37% опрошенных соответственно. 14% также указали, что стали пользоваться платежными стикерами в прошлом году. Также выяснилось, что 8% респондентов ежедневно пользовались QR-кодами и до 2022 г.

При оплате онлайн 70% респондентов также отметили для себя возросшую роль банковских карт. Российские Pay-сервисы и QR-коды в этом сегменте имеют одинаковую популярность — их стал чаще использовать каждый третий (33%). Четверть россиян (26%) стали чаще пользоваться «Qiwi кошельком».

Примечательно, что пользователи умных часов и браслетов с NFC, то есть наиболее активные пользователи финансовых технологий, чаще, чем по выборке в целом, ищут новые и альтернативные способы оплаты: российские и зарубежные Pay-сервисы, QR-коды, платежные стикеры.

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Половина респондентов (50%), которые оплачивают покупки при помощи QR-кодов, используют их иногда, если карта не под рукой, еще 37% используют QR-код, когда об этом просит продавец, 13% всегда по возможности используют этот способ оплаты. В основном респонденты пользуются QR-кодами в продуктовых магазинах (42%) и при покупке непродовольственных товаров (31%). Реже всего к QR-кодам прибегают на АЗС (9%). Жители Дальневосточного федерального округа и городов с населением до миллиона человек чаще, чем в среднем по выборке, регулярно используют QR-коды для оплаты своих покупок.

«Изменение ситуации на платежном рынке подтолкнуло бизнес и потребителей к использованию разнообразных методов оплаты товаров и услуг. Карты, электронные кошельки, QR-коды, российские pay-сервисы, платежные стикеры — такой разнообразный набор вошел в повседневный обиход россиян. Тренд на диверсификацию подстегивает отечественных игроков совершенствовать свои продукты и, соответственно, поддерживает необходимый уровень конкуренции», — сказал Александр Агаков, коммерческий директор группы Qiwi.