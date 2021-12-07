Власти остановили работу Webmoney в России

Владельцы рублевых кошельков Webmoney на полгода лишились возможности переводить денежные средства. Такое требование к обслуживающему систему «Консервативному коммерческому банку» предъявил Центробанк.

Ограничения на Webmoney

Платежная система Webmoney сообщила о приостановке операций пополнения и перевода электронных денежных средств для рублевых кошельков (типа Р и R) средств сроком на полгода. Это связано с предписанием, которое Центробанк выдал «Консервативному коммерческому банку» (ККБ), выступающему расчетным банк для рублевых кошельков Webmoney.

Ограничения вступили в силу 7 декабря 2021 г. Владельцам рублевых кошельков Webmoney остались доступными только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплаты штрафов и налогов, а также вывод денежных средств на собственные банковские счета. При этом вывод на банковские карты будет осуществляться только через Систему быстрых платежей.

ККБ также сообщил о том, что по требованию Центробанка приостановлены платежи по пополнению неперсонифицированных, упрощенно-персоницифированных и персонифицированных электронных средств платежа, предоставленных банком физическим лицам, а также переводы между физическими лицами по вышеуказанным электронным средствам платежа.

Чем известна Webmoney

Webmoney - старейшая в Рунете платежная система, обеспечивающая пользователям возможность расчета друг с другом электронными деньгами. Система была основана в 1998 г. Пользователям системы доступы электронные кошельки, денежные средства в которых номинированы в различных валютах: рублях, долларах, евро, валютах стран СНГ и т.д. У каждого типа электронных кошельков есть компания-гарант.

Webmoney на полгода остановила пополнения и перевод денег для рублевых кошельков по распоряжению Центробанка

Webmoney предоставляет своим пользователям богатый инструментарий. Работа с системой возможно через веб-интерфейс, мобильное приложение и приложение для ПК. У системы имеется большое число обменных пунктов. Также система обладает собственным арбитражем.

Благодаря тому, что Webmoney много лет работает на рынке и имеет множество сервисов, она стала популярным средством расчета для лиц, которые оказывают услуги через интернет, фрилансеров и т.д. Используют системы и участники «теневого» рынка в интернете.

Исторически Webmoney позиционировала себя как эмитент титульных знаков, которые формально не являются денежными средствами, а их перевод не является денежным переводом. В то же время, с 2011 г. с принятием Закона «О национальной платежной системе» в России началось регулирование электронных валют. Операторами электронных денежных средств могут быть только банки или небанковские кредитные организации.

Для Webmoney роль расчетного центра стал играть ККБ. Банк на 78% принадлежит Андрею Трубицину, на 22% - Ирине Клочковой (по данным «РИА-Новости», она жена Трубицина). Трубицин также является владельцем АО «Вычислительные силы», выступающей разработчиком технических средств Wemoney.

Ограничения на электронные денежные переводы в России

В 2014 г. в законе были введены ограничения на объемы переводов электронных денежных средств. Обладатели неперсонифицированных электронных кошельков могут осуществлять платежи не более чем на 15 тыс. руб., а суммарный остаток по их счетам не может превышать 40 тыс. руб. в месяц. При этом владельцы такого рода кошельков не могут осуществлять переводы другим пользователям.

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Обладатели кошельков, прошедших упрощенную идентификацию (в режиме онлайн), могут осуществлять переводы на сумму не более 60 тыс. руб. Суммарный остаток по их счетам не должен превышать 200 тыс. руб. У владельцев электронных кошельков, прошедших идентификацию в онлайне, не должно быть на счетах более 600 тыс. руб. в любой момент времени. В 2019 г. законодатели также запретили пополнять наличными неперсонифицированные кошельки.

Как Webmoney «входил» в российское правовое поле

В 2016 г. Центробанк уже проводил проверку ККБ, по результатам которой были выданные рекомендации по совершенствованию работы с Webmoney. После этого у пользователей рублевых кошельков Webmoney на некоторое время возникли проблемы с переводом денежных средств со своих счетов на банковские карты.

Самыми первыми типами кошельков в Webmoney были R (рублевый) и Z (долларовый). В 2019 г. Webmoney создал новый вид рублевых кошельков Р, на которые автоматически были переведены средства с кошельков типа R. При этом возможность создания новых R-кошельков была прекращена.

Такой шаг был вызван необходимостью соответствовать требованиям Закона «О национальной платежной системе». Если гарантом по R-кошелькам была компания Santika Business Group с Сейшельских островов, то гарантом по кошелькам типа Р стала российская компания «Вебмани.ру». Операции по кошелькам данного типа учитываются в ККБ.

Денежные средства на кошельках типа Р уже не считаются титульными знаками, а на операции с ними накладываются предусмотренные законодательством ограничения. Нерезиденты могут открывать такие счета только после прохождения полной идентификации в офисах ККБ.

Санкции в отношении других платежных систем

Напомним, что российские платежные системы в последнее время одна за другой испытывают проблемы с регулятором. Так, в сентябре 2021 г. Центробанк отозвал лицензию у банка «Платина», который в конце 1990-х создал первую систему, обеспечивающую прием платежей за услуги и товары в интернете – Cyberplat. Позднее Cyberplat стал одним из лидеров платежных терминалов в России. После отзыва лицензии у банка «Платина» Cyberplat перестал работать.

В конце 2020 г. Центробанк ограничил ряд операций Киви-банка, входящего в группу Qiwi. В частности, были запрещены платежи в пользу иностранных продавцов и перевод электронных денег на предоплаченные карты с корпоративных счетов. Основным мотивом действия Центробанка является борьба с переводами в пользу иностранных интернет-казино.