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«Связной» доставит онлайн-заказы в постаматы

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«Связной» запускает доставку в постаматы. Пилотный проект ритейлер реализует совместно с логистической службой PickPoint.

На начальном этапе «Связной» запустил доставку в 870 постаматов Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми и Новосибирска. Точки расположены в густонаселенных жилых районах города. В ближайшее время «Связной» планирует масштабировать проект в более чем 400 городов страны. В постаматах можно забрать товары из ассортимента интернет-магазина svyaznoy.ru весом не более 13 кг. Стоимость заказа должна превышать 1 тыс. рублей. Оплатить заказ можно при получении банковской картой или наличными.

«Доставка самовывозом занимает большую часть от всех наших интернет-заказов. Такой формат популярен среди клиентов, которые работают или живут недалеко от магазинов. Запуск доставки в постаматы позволит существенно расширить количество точек самовывоза и качественно улучшить клиентский опыт», — сказал директор департамента развития продуктов электронной коммерции компании «Связной» Алексей Антропов.

«Наши пользователи по всей стране активно приобретают умные гаджеты и популярный интернет-магазин svyaznoy.ru, безусловно, привлечет их внимание. В ближайшее время мы масштабируем услугу в максимальном числе населенных пунктов», - отметила Надежда Романова, CEO PickPoint.

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