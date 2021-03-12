«Почта России» установит почтоматы в московском метро

«Почта России» победила в аукционе Московского метрополитена на размещение почтоматов в метро. «Почта России» планирует установить 90 почтоматов в переходах станций метро.

Создание сети почтоматов – один из приоритетных проектов «Почты России». Перед компанией стоит цель быть опорным логистическим партнером для российской и международной отрасли интернет-торговли, что означает создание наилучшего логистического предложения на рынке, сформированного вокруг опыта и удовлетворения потребностей eComm-клиента.

Развитая сеть почтоматов предложит клиентам удобный способ получения заказов в шаговой доступности от дома и работы, что расширяет зоны покрытия почтовыми услугами и формирует новый канал. Также сеть почтоматов снизит нагрузку на почтовые отделения.

«Мы ищем возможность быть ближе к клиенту, становиться удобнее и технологичнее. Почтоматы в Московском метрополитене именно об этом. Забрать посылку или заказ из интернет-магазина за считанные секунды – это тот сервис, который нужен нашим клиентам. Кому-то это удобно делать в отделении «Почты» возле дома или работы, а кому-то проще по пути, в таких случаях почтоматная сеть в метро будет лучшим выбором», – отметил заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле «Почты России» Михаил Волков.

«В условиях, когда все больше покупок совершают онлайн, сервис почтоматов в метро стал как никогда актуальным. Теперь забирать свои посылки можно прямо по дороге. Уверен, что это станет востребованной и нужной нашим пассажирам услугой. Мы тщательно продумали каждое место размещения, чтобы пользоваться почтоматами жителям было легко и комфортно», – отметил первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

«Почта России» давно осваивает этот формат. В августе 2020 г. Совет директоров «Почты России» принял решение о расширении сети почтоматов, дополнительно усилив ее 5 тыс. устройств, приобретенных с использованием лизингового финансирования. По расчетам «Почты», до 90% получателей почтовых отправлений начнут использовать почтоматы.

Поставщиком почтоматов станет отечественная компания «Омник». Проект по почтоматам объединяет большинство современных, важных для «Почты России» трендов: роботизация, бесконтактность, развитие электронной коммерции.