5post открыла логистический центр в Подмосковье

Мультиформатный провайдер логистических услуг 5Post (дочерняя компания X5), объявила об открытии собственного логистического центра площадью 24,5 тыс. кв. м, оснащённого высокотехнологичной сортировочной линией. Начальная пропускная способность логистического центра составляет 20 тыс. посылок в час с перспективой увеличения до 60 тыс. посылок в час к 2029 г. за счёт трёхъярусной сортировочной ленты.

Логистический хаб расположен в посёлке Боброво, Московская область всего в 9 км от МКАД. Центр использует инновационные технологии обработки и распределения посылок и оснащён автоматическим сортировочным комплексом и конвейерной системой с возможностью масштабирования уровней сортировки.

Автоматизированная система сортировки и разделения посылок применяет технологии трёхмерного сканирования с использованием 3D-сингуляторов, а также шестистороннее сканирование штрих-кодов. Это позволяет эффективно обрабатывать отправления различных размеров, форматов и типов упаковки, обеспечивая высокую скорость и точность сортировки.

Полная автоматизация складских процессов минимизирует участие операторов и исключает необходимость ручной перекладки посылок. После сортировки отправления напрямую передаются курьерам либо направляются в логистику для дальнейшей доставки до точек назначения. Внутренние процессы перемещения грузов также максимально автоматизированы. Для транспортировки палетных грузов используются AGV-роботы, а для их переворачивания — палет-инверторы.

«Открытие собственного логистического центра является важным стратегическим шагом для 5Post, который значительно повысит эффективность всех логистических процессов и позволит наращивать объёмы всех наших услуг – от фулфилмента до курьерской доставки. За счёт автоматизации и нового оборудования мы также улучшим контроль над складскими операциями и сократим операционные издержки, а значит мы сможем предложить нашим партнёрам максимально качественный продукт. Реализация такого масштабного проекта, внедрение инноваций и передовых технологий является частью долгосрочной стратегии компании, направленной на обеспечение устойчивого роста и лидерства на рынке», — сказал Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.

«Запуск флагманского сортировочного центра 5Post «Москва_Боброво» в деревне Боброво стал для нас знаковым проектом. На площади 25 тыс. м² мы создали современные складские пространства свободной планировки и комфортные зоны для персонала, оснастив объект передовыми инженерными системами. Особое внимание мы уделили сердцу распределительного центра — высокотехнологичному сортировочному комплексу. Учитывая его значительную энергонагруженность, мы спроектировали и проложили усиленные кабельные линии сечением более 150 мм², что гарантирует бесперебойную работу этого сложного технологического оборудования», – сказал Андрей Тарашкевич, директор департамента по реконструкции «Х5 Недвижимость».

Сортировочный центр оборудован 24 воротами для обслуживания крупнотоннажного транспорта, включая специализированные ворота с пандусом для курьеров на мелкотоннажном транспорте. Погрузка и выгрузка посылок осуществляется с помощью телескопических конвейеров, подаваемых непосредственно в кузов автомобиля, что позволяет направлять грузы напрямую на сортировочную линию и повышать производительность.

На территории логистического центра Боброво функционирует современный склад фулфилмента для компаний электронной коммерции. Он обеспечивает полный цикл складских операций: приёмку товаров, ответственное хранение, комплектацию и упаковку заказов с последующей передачей в доставку 5Post.

Зона фулфилмента оборудована стеллажным хранением общей вместимостью 7 тыс. палетомест и предназначена для размещения крупных объёмов продукции селлеров. Склад поддерживает обработку партий товаров по схемам FBO (Fulfillment by Operator) и FBS (Fulfillment by Seller).