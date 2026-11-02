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Магнит Доставка Магнит Пост Магнит ПВЗ
«Магнит Доставка» включает собственные и партнерские проекты доставки заказов из магазинов «Магнита» всех форматов: «у дома», супермаркетов и суперсторов, дрогери, а также аптек. Ключевым направлением является развитие собственного сервиса курьерской доставки.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Магнит Доставка и организации, системы, технологии, персоны:
|Зубов Антон 15 10
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 3
|Герц Никита 2 2
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 2
|Врацкий Андрей 177 1
|Николаев Евгений 19 1
|Сологуб Денис 75 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Иванов Владислав 28 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 81 1
|Сидорова Елена 6 1
|Бодров Андрей 5 1
|Ефёров Алексей 45 1
|Филимонов Антон 22 1
|Мейнцер Антон 21 1
|Чудинов Дмитрий 108 1
|Помирчий Сергей 5 1
|Крутько Иван 28 1
|Мякишев Кирилл 11 1
|Измайлов Константин 17 1
|Кузякина Анна 28 1
|Будник Иван 24 1
|Толокнов Андрей 47 1
|Артюхов Сергей 68 1
|Чупрынин Дмитрий 1 1
|Кудашев Михаил 46 1
|Чеботарева Алина 1 1
|Веселов Никита 3 1
|Гоц Станислав 12 1
|Бессарабенко Александр 23 1
|Винокуров Евгений 16 1
|Онищенко Антон 1 1
|Горячев Роман 1 1
|Фогельсон Виктор 58 1
|Гернер Арина 1 1
|Колошко Сергей 2 1
|Случевский Евгений 5 1
|Слав Павел 1 1
|Глазков Александр 152 1
|ОмГТУ - Омский государственный технический университет 42 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 61 1
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