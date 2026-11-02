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Магнит Доставка Магнит Пост Магнит ПВЗ

«Магнит Доставка» включает собственные и партнерские проекты доставки заказов из магазинов «Магнита» всех форматов: «у дома», супермаркетов и суперсторов, дрогери, а также аптек. Ключевым направлением является развитие собственного сервиса курьерской доставки.

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02.11.2026 DPD начала выдавать посылки в магазинах «Магнита» 2
30.10.2026 «Магнит Доставка» за девять месяцев 2026 г. удвоила количество заказов через собственное приложение 2
27.10.2026 MAGNIT OMNI автоматизировал коммуникации с кандидатами с помощью MANGO OFFICE 1
18.09.2026 «Магнит Доставка» увеличила число заказов в дачный сезон 2
15.09.2026 «М.Видео» расширяет партнерскую логистическую инфраструктуру пунктами выдачи «Магнита» 1
30.07.2026 Сеть «М.Косметик» открыла дарксторы в Тюмени и Омске 1
17.07.2026 «Магнит Доставка» во II квартале 2026 г. увеличила число заказов в 1,7 раза 2
22.04.2026 «Магнит Доставка» увеличила число заказов на 82% в I квартале 2026 г. 1
04.02.2026 «Магнит Доставка» нарастила число заказов почти вдвое в 2025 году 3
20.01.2026 Сеть «М.Косметик» открыла первый даркстор 1
19.12.2025 «Магнит» тестирует доставку с помощью роверов 1
16.10.2025 «Магнит» объявляет об изменениях в руководстве бизнес-группы «Магнит Омни» и формата «Заряд от Магнита» 1
16.07.2025 «Магнит Доставка» открывает дарксторы и грейсторы 1
16.04.2025 «Магнит» запускает доставку из ресторанов 2
14.04.2025 Товары «Магнита» стали доступны к заказу через приложение «Т-Банка» 1
10.03.2025 «Магнит Маркет» запустил доставку заказов курьерами «Магнита» 3
05.03.2025 «Магнит Доставка» нарастила число заказов почти вдвое в 2024 г. и получила положительную EBITDA 2
24.01.2025 Розничная сеть «Дикси» открыла первый даркстор 1
13.01.2025 «Магнит» доставил рекордное количество заказов перед Новым годом 2
13.11.2024 «Магнит» объявляет о назначении директора бизнес-формата «Фудтех» 2
11.09.2024 «Магнит Маркет» задействует распределительные центры «Магнита» для географической экспансии 1
03.09.2024 «Магнит Маркет» начал открывать ПВЗ в деревнях 1
27.08.2024 «Магнит Маркет» увеличил сеть ПВЗ до 2000 точек и вышел в новые города 1
23.08.2024 В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит 1
09.08.2024 «Магнит Маркет» запускает сервис доставки «Магнит Пост» 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
01.03.2024 «Магнит» запускает сервис доставки на «Последней миле» для ресторанов и ритейла 1
04.07.2023 «Магнит» интегрирует сервис «Магнит доставка в свое основное мобильное приложение 2
17.04.2023 «Магнит» подключил аптеки к мобильному приложению «Магнит доставка» 1
20.07.2022 Сервис «Магнит доставка» перешел на собственную ИТ-платформу 1
17.01.2022 Компания CTI модернизирует контактный центр розничной сети «Магнит» 1
02.12.2021 «Магнит доставка» перейдет на собственную платформу 2
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов 1
05.07.2021 Валентин Щитов -

ИТ-директор «Магнита» в интервью CNews — о супераппе, опыте распознавания эмоций и датчиках температуры хранения

 1
18.12.2020 «Магнит» объявил первые итоги пилотов в e-commerce 1
30.11.2020 «Магнит» запустил собственную доставку из гипермаркетов 1
02.11.2020 «Магнит» запустил собственный сервис доставки продуктов 1

Публикаций - 37, упоминаний - 51

Магнит Доставка и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 224 4
Yandex - Яндекс 9463 3
Магнит Омни - Magnit Omni 7 2
Manzana Group - Манзана 26 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 208 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 94 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 547 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 203 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 1
Газпром ЦПС 39 1
Omnidata technologies - Омнидата технологии 6 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 68 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 105 1
Примо РПА 16 1
Huntflow - Хантфлоу 5 1
SAP SE 5636 1
Cisco Systems 5387 1
Huawei 4744 1
9793 1
Telegram Group 3047 1
Diasoft - Диасофт 1191 1
Naumen - Наумен 764 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5137 1
McKinsey & Company Int 301 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 380 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 107 1
Teradata - Терадата 225 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 1
Чек Онлайн 8 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 183 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1102 28
Магнит Косметик - М.Косметик 50 8
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 67 5
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 326 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 268 3
GFG - Lamoda - Купишуз 228 3
Магнит Аптека 21 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 202 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 127 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк - Юнимилк Лоджистик 174 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 4 1
Ozon Global 13 1
Ютека - маркетплейс аптечных товаров 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9168 1
Почта России ПАО 2407 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 1
Газпром ПАО 1499 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1425 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1572 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 158 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 1
ПСБ - Промсвязьбанк 980 1
Газпром нефть 752 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2006 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 573 1
Яндекс.Лавка 325 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 267 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 77 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 75 1
СИА Групп - Магнит фарма - СИА интернейшнл лтд 4 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 88 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14153 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4098 1
Федеральное казначейство России 1967 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13897 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13233 12
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 125 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4967 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6174 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6514 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55339 6
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 132 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3451 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7922 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14299 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12588 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1336 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 503 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18508 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27311 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5594 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37130 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8480 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30019 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8844 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1194 2
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 554 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5394 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36441 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14199 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13109 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4565 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13933 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3238 2
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Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1187 1
Google Android 15417 3
Apple iOS 8682 2
Manzana Loyalty 12 1
Магнит - Magnit Pay 7 1
HeadHunter - Talantix 59 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 40 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 162 1
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Omnidata technologies - Omnidata.PLM 1 1
DPD Courier 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1088 1
Rakuten Viber 672 1
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ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 958 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 463 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5953 1
CTI Omni - Омниканальная чат-платформа 4 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 240 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 30 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 725 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48365 18
Россия - РФ - Российская федерация 169659 14
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27844 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9361 12
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1659 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5077 7
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 120 6
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 598 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8199 6
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 301 6
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1172 4
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 356 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5906 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5712 4
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 145 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 803 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54465 3
Зоология - наука о животных 2929 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3579 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5876 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1795 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22215 3
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 59 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2326 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34553 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6937 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 659 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 473 2
Пищевая промышленность - Чай 152 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6738 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3181 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 482 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1280 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58838 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1100 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7626 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1744 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2797 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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