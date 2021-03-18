Спецпроекты

Решение VDI СКАЛА-Р ВРМ доступно для ПК с процессорной архитектурой «Эльбрус»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

В новой версии VDI СКАЛА-Р ВРМ (Виртуальное Рабочее Место) реализована поддержка подключения к виртуальным рабочим местам с устройств с процессорной архитектурой «Эльбрус». Теперь осуществлять доступ к инфраструктуре рабочих мест можно с персональных компьютеров, полностью соответствующих требованиям, закрепленным в Постановлении Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

СКАЛА-Р ВРМ обеспечивает широкий набор сценариев публикации рабочих мест пользователей — от виртуальных десктопов, до отдельных приложений и физических ПК. Теперь реализация всех этих сценариев доступна для организаций, где применяются устройства доступа с процессорами производства МЦСТ. Выпуск версии СКАЛА-Р ВРМ, совместимой с процессорной архитектурой «Эльбрус», позволит предприятиям осуществить плавный переход с иностранной компонентной базы и операционных систем на полностью российский стек решений.

Применение таких устройств доступа предоставит возможность работы с виртуальными десктопами, терминальными серверами и терминальными приложениями как на совместимых со СКАЛА-Р ВРМ российских ОС, так и на Microsoft Windows, если данный сценарий будет необходим.

«Следуя лучшим практикам, R&D подразделение нашей компании постоянно тестирует собственные разработки на совместимость с программным и аппаратным обеспечением от ведущих российских производителей. Мы проводим эти тесты как совместно с разработчиками, так и самостоятельно. Такое тестирование в различных конфигурациях и с различным ПО — приоритетная задача для нашей команды. Мы гарантируем работоспособность продуктов СКАЛА-Р в реальной инфраструктуре.

Руководствуясь стратегией государства в области импортозамещения в ИТ, мы разработали VDI СКАЛА-Р ВРМ, совместимое с экосистемой российских ИТ-продуктов. Причём не только на уровне ПО, но и на уровне аппаратной части.

В данный момент мы успешно реализовали возможность использования «Клиента СКАЛА-Р ВРМ» на устройствах с процессорами «Эльбрус» и надеемся на дальнейшее укрепление партнёрских отношений с компанией МЦСТ», — сообщает Антон Карасёв, директор по продукту СКАЛА-Р ВРМ.

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