Новая версия «СКАЛА-Р»: высокая доступность критичных сервисов

Компания-разработчик линейки современных продуктов для построения ИТ-инфраструктуры «СКАЛА-Р» выпустила обновление системы управления виртуализацией «СКАЛА-Р Управление» и VDI «СКАЛА-Р ВРМ» до версии 1.92. Нововведения обеспечат заказчикам корпоративного сегмента еще большую свободу построения и дальнейшего усовершенствования ИТ-инфраструктуры. Основные улучшения версии направлены на повышение эффективности работы администраторов.

В «СКАЛА-Р Виртуальное Рабочее Место» (СКАЛА-Р ВРМ) версии 1.92 наряду с уже имеющимися возможностями получения метрик для мониторинга через программные интерфейсы (API), реализован SNMP-агент. Это заметно упростит подключение ВРМ к средствам централизованного мониторинга ИТ-инфраструктуры и позволит администраторам получать метрики еще быстрее.

Для организаций с большим количеством обособленных подразделений или региональных филиалов, где применяется сложная доменная инфраструктура, ранее была реализована возможность работы с двумя доменами в рамках одного леса. В обновленной версии это ограничение снято: теперь в рамках одного леса можно работать с любым количеством доменов.

Чтобы гарантировать непрерывность работы критичных сервисов и информационных систем, в СКАЛА-Р Управление версии 1.92 в дополнение к механизму высокой доступности для хостов виртуализации была добавлена возможность создавать кластеры между виртуальными машинами с общим ресурсом хранения для размещения на нем данных и обеспечения кворума. Использование этой возможности совместно с автоматическим балансировщиком нагрузки, а также применение правил связности виртуальных машин обеспечивает отказоустойчивость и высокую доступность критичных сервисов организации.

Для повышения удобства эксплуатации в СКАЛА-Р Управление версии 1.92 добавлена возможность оперативного поиска нужной виртуальной машины по заданному в ней имени узла и по MAC-адресу (физическому адресу сетевого адаптера). Кроме того, теперь можно быстро и легко создавать различные отчеты, выгрузив в файл формата CSV список виртуальных машин с информацией о них. В отчетах доступны все необходимые данные о виртуальных машинах и ресурсопотреблении.

Антон Карасев, директор по продукту СКАЛА-Р ВРМ сказал: «Наши продукты широко используются как в промышленной эксплуатации, так и регулярно тестируются различными организациями. Поэтому мы постоянно получаем обратную связь от наших существующих и потенциальных заказчиков. И это очень важно, ведь наша цель — создать продукт для максимально эффективного решения задач, связанных с управлением ИТ-инфраструктурой организации.

Появление поддержки внешних СХД файлового и блочного типа в СКАЛА-Р Управление, а также терминальных сессий и приложений в СКАЛА-Р ВРМ обеспечило значительный рост интереса к нашим продуктам со стороны корпоративного сектора. Нововведения версии 1.92 призваны сделать наши продукты еще более совершенными: они заметно повышают удобство эксплуатации инфраструктуры и обеспечивают непрерывность работы критических систем организаций».