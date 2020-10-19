«Netrika Интеграция» поучаствовала в обновлении ИТ-инфраструктуры медучреждений Мурманской области

«Netrika Интеграция» приняла участие в обновлении ИТ-инфраструктуры 32 лечебно-профилактических учреждений Мурманской области. Модернизация ИТ-инфраструктуры – одно из мероприятий реализации проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» на уровне региона.

«Netrika Интеграция» осуществила поставку серверного и компьютерного оборудования в 32 медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области. В результате лечебно-профилактические учреждения значительно увеличили аппаратные мощности для обработки и хранения информации, а также получили современную технику для оснащения рабочих мест медицинских работников. За три месяца в медучреждения поступило более 1,5 тыс. автоматизированных рабочих мест на базе ПК Aquarius.

«Без развития ИТ-инфраструктуры невозможно достигнуть результатов, поставленных в рамках проекта по созданию единого цифрового контура здравоохранения, организации механизмов информационного взаимодействия государственных медицинских организаций на основе ЕГИСЗ. Современная надежная техника – обязательное условие обеспечения бесперебойной работы информационных систем», — отметила Наталья Харламова, начальник отдела цифровизации системы здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области.

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ в Мурманской области является частью федерального проекта, реализация которого планируется на период до 2024 г. Он предусматривает оснащение всех медицинских работников автоматизированными рабочими местами, масштабирование ИТ-инфраструктур медицинских организаций, а также повышение уровня их информационной безопасности.

«В этом году мы планируем продолжить наращивание серверных мощностей лечебно-профилактических учреждений Мурманской области и обновление парка персональных устройств, а также укомплектовать медицинских специалистов дополнительными автоматизированными рабочими местами. Это обязательные шаги для развития технологий в здравоохранении региона, которые помогут в будущем предоставлять пациентам медицинскую помощь более высокого уровня», — сказал Руслан Харлашин, руководитель отдела продаж компании «Netrika Интеграция».

«Netrika Интеграция» — российский системный интегратор, осуществляющий сопровождение федеральных и региональных ИТ-проектов. Компания реализует полный цикл услуг, таких как построение и развитие ИТ-инфраструктуры предприятий, проектирование и создание инфраструктуры современных ЦОДов, строительство виртуальных сред, поставки серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, офисного оборудования и систем видеонаблюдения, а также комплексные проекты по построению физической инфраструктуры предприятия. Входит в группу компаний «Нетрика».