Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис»

Министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис».

Стороны договорились о внедрении импортонезависимого офисного пакета «Р7-офис» в школы региона. По условиям соглашения разработчик бесплатно передаст в 388 образовательных учреждения региона 82 тыс. лицензий на пакет офисных решений «Р7-офис».

Реализация соглашения предполагает популяризацию новейших российских информационных технологий на региональном уровне и создание окружного центра компетенций «Р7-офис. Профессиональный». Это учреждение будет уполномоченным экспертным центром по вопросам установки и эксплуатации российского офисного пакета.

«В результате внедрения отечественного софта пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом», – сказала Зинаида Разживина.

Ранее компания уже заключила соглашение по предоставлению программного обеспечения «Р7-офис» в Санкт-Петербурге, Белгородской, Костромской, Иркутской, Смоленской, Владимирской, Костромской и Курганской областях, Алтайском Крае, Республике Ингушетия, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкалье, Тюмени, Камчатском крае и ряде других регионов России.