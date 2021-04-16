Спецпроекты

Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис»

ПО Софт

Министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис».

Стороны договорились о внедрении импортонезависимого офисного пакета «Р7-офис» в школы региона. По условиям соглашения разработчик бесплатно передаст в 388 образовательных учреждения региона 82 тыс. лицензий на пакет офисных решений «Р7-офис».

Реализация соглашения предполагает популяризацию новейших российских информационных технологий на региональном уровне и создание окружного центра компетенций «Р7-офис. Профессиональный». Это учреждение будет уполномоченным экспертным центром по вопросам установки и эксплуатации российского офисного пакета.

«В результате внедрения отечественного софта пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом», – сказала Зинаида Разживина.

Ранее компания уже заключила соглашение по предоставлению программного обеспечения «Р7-офис» в Санкт-Петербурге, Белгородской, Костромской, Иркутской, Смоленской, Владимирской, Костромской и Курганской областях, Алтайском Крае, Республике Ингушетия, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкалье, Тюмени, Камчатском крае и ряде других регионов России.

Другие материалы рубрики

Dell хитроумно избавится от «пионера x86-виртуализации» и заработает на этом $9 миллиардов

Раскрыт финальный дизайн новой ОС Android 12. Что будет нового

Госсектору усложнят закупку иностранного ПО. Все госзакупки будут согласовывать чиновники Минцифры

Microsoft радикально меняет важный инструмент Windows 10, нужный миллионам пользователей

У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером

Электронная почта больше не нужна. От нее готова отказаться почти половина работников по всему миру

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Техноблог

Что делать, если украли аккаунт в Instagram?

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных