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«Ростелеком» в Астрахани подключил Wi-Fi и видеонаблюдение в 67 образовательных учреждениях

«Ростелеком» в 2021 г. оснастил 67 астраханских общеобразовательных учреждений беспроводным широкополосным доступом Wi-Fi и системами видеонаблюдения. Работы проведены по инициативе регионального министерства образования и науки в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Главная цель проекта — создание в школах современной ИТ-инфраструктуры, которая соответствует стандарту «Цифровая школа», а также обеспечение безопасности образовательного процесса. В рамках проекта ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и развитию цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

«Создание современной цифровой инфраструктуры поможет школьникам осваивать актуальные знания и компетенции, развивать информационную грамотность. Что касается систем видеонаблюдения — вопрос обеспечения безопасности детей всегда на первом месте», — отметил министр образования и науки Астраханской области Егор Угаров.

В проекте приняли участие школы всех районов Астраханской области и регионального центра. Специалисты разместили камеры внешнего и внутреннего наблюдения на главных входах в учреждения. Устройства установлены таким образом, чтобы на видео попадали все входы со стороны улиц.

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«Мы развернули цифровые сервисы в 105 зданиях, обеспечив безопасность и беспроводной интернет для 67 школ. В следующем году мы намерены подключить еще 249 объектов. Таким образом, к концу этого года мы планируем охватить все школы в регионе», — сказал директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Овсянников.

Астраханская область вошла в список 16 пилотных регионов, в которых будет построена цифровая инфраструктура для школьных учреждений. Проект реализуется в Алтайском и Пермском краях, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Беспроводной интернет и видеонаблюдение с элементами видеоаналитики появятся более чем в 8300 школ.

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