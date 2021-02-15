«Netrika Интеграция» стала эксклюзивным поставщиком ИТ-решений для холдинга «Норебо»

Системный интегратор «Netrika Интеграция» и рыбопромышленный холдинг «Норебо» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках «Нетрика Интеграция» станет для компании единственным поставщиком ИТ-решений различного уровня.

Группа компаний «Норебо» включает в себя рыбодобывающие производства на северо-западе России и Дальнем Востоке, торговые предприятия, а также рыбоперерабатывающую фабрику и грузовой терминал. Филиалы холдинга действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.

В рамках партнерства «Netrika Интеграция» будет поставлять холдингу «Норебо» широкий спектр решений в области ИТ-инфраструктуры: офисные технологии, оборудование сегмента enterprise, программное обеспечение, решения для информационной безопасности.

«Новое сотрудничество позволит нам получать цифровые решения в формате “единого окна” — без необходимости обращения к большому числу поставщиков и партнеров. Помимо этого, “Netrika Интеграция” обладает необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворять наши потребности в развитии ИТ-инфраструктуры», — сказал Александр Денисенко, директор по ИТ группы компаний «Норебо холдинг».

«У нас уже есть опыт работы с холдингом: ранее мы проводили поставки решений, а также реализовали совместный проект в направлении информационной безопасности. Сейчас мы занимаемся рядом проектов в Санкт-Петербурге, Мурманске и на Дальнем Востоке; а в планах сотрудничества — модернизация всей ИТ-инфраструктуры компании», — отметил Сергей Овсянников, директор компании «Netrika Интеграция».

«Netrika Интеграция» — это российский системный интегратор, выполняющий комплексные проекты построения и развития ИТ-инфраструктуры. Компания осуществляет поставки серверного и сетевого оборудования, СХД, офисных решений и систем видеонаблюдения; предлагает услуги по проектированию и созданию инфраструктуры современных ЦОДов, строительству виртуальных сред различной сложности.