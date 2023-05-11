«Нетрика медицина» обновила медицинский портал Курской области

«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила портал пациента Курской области, дополнив его расширенными возможностями и улучшив дизайн.

На портале полностью обновлен интерфейс: он стал более современным и удобным. Также до новых версий обновлены реализованные ранее функции: расписание врачей, свободная запись на прием к врачу и отмена записи.

Как и на старом портале, куряне смогут создавать свой личный кабинет, где теперь им будут доступны результаты лабораторных и инструментальных исследований, случаи медобслуживания, управление доступом к электронной медкарте, уведомления и другие новые полезные сервисы.

В дальнейшем готовятся к запуску такие услуги как «Запись по направлению», «Вызов врача на дом», «Запись на телемедицинские консультации».

«Наличие такого портала позволяет решить проблемы доступности здравоохранения для рядового человека. Улучшенный сервис поможет жителям региона экономить время и получать необходимые медицинские услуги оперативно и в удобном формате. Мы продолжим развивать медицинский портал, делая его максимально удобным и полезным для пользователей», – сказала Лейла Чумакова, руководитель проекта по разработке порталов пациента компании «Нетрика медицина».

Новый портал уже доступен жителям региона, а министерство здравоохранения теперь сможет контролировать все обращения граждан в формате обратной связи.