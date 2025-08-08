ИТ-решение «Бит.Стоматология» прошло сертификацию «1С:Совместимо»

Программный продукт «Бит.Стоматология», разработанный ИТ-интегратором «Первый Бит», подтвердил свою совместимость с платформой «1С:Предприятие». Решение официально получило очередной сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие», который будет действовать до 24 июля 2027 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

«Мы продолжаем развивать продукт в соответствии с требованиями времени и платформы «1С», и получение сертификата — это гарантия стабильности для наших клиентов. За последний год мы внедрили несколько важных доработок, которые позволяют стоматологиям работать еще эффективнее», — отметил руководитель группы разработки медицинских решений компании «Первый Бит» Сергей Куликов.

«Бит.Стоматология» — это ИТ-решение, которое закрывает ключевые задачи стоматологической клиники: от ведения медицинских и зубных карт до формирования заказов в зуботехническую лабораторию, расчета себестоимости и управления финансами.

Получение сертификата означает, что продукт прошел тестирование на совместимость с другими решениями на платформе «1С:Предприятие» и признан безопасным, стабильным и удобным в использовании. «Бит.Стоматология» сертифицирована как самостоятельная конфигурация и не требует внедрения дополнительных типовых решений.

С момента прошлой сертификации система получила ряд обновлений, которые заметно расширили ее функциональность. В частности: появилась возможность управления колл-центром с распределением звонков и контролем загрузки операторов; добавлен расчет фактической себестоимости услуг и расходных материалов; реализован учет технического обслуживания и хозяйственных задач; интеграция с ФГИС МДЛП, ЕГИСЗ и СФР обеспечивает соответствие требованиям законодательства.