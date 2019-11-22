«Первый бит» поможет медотрасли с маркировкой лекарств

«Первый бит» успешно протестировал свои программные продукты для клиник при участии Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) – единого оператора цифровой маркировки «Честный ЗНАК». Эксперты ЦРПТ подтвердили, что системы «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» гарантированно работают с государственной системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

С помощью программ «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» теперь можно передавать информацию о всех действиях с лекарственными препаратами в МДЛП в автоматическом режиме, что позволяет сэкономить время на формирование уведомлений и избежать ошибок ручного ввода.

«Мы с самого начала реализации проекта по маркировке лекарств оказываем технологическую и информационную поддержку пользователей МДЛП, начиная от регистрации в этой системе и заканчивая внедрением маркировки «под ключ». А теперь у наших партнеров появилась возможность бесшовной интеграции с МДЛП. Это позволит нашим клиентам сократить трудозатраты и стоимость внедрения процессов работы с МДЛП», - отметил руководитель направления «Фарма» компании «Первый бит» Алексей Дроздов.

«Мы подтверждаем, что программные продукты «Первого бита» работают с системой маркировки и прослеживания корректно и выполняют все заявленные функции. Развитие партнерских решений крайне важно для запуска маркировки лекарственных препаратов, своевременного подключения к системе всех участников оборота и включения взаимодействия с МДЛП в уже имеющиеся процессы и решения», - сказал руководитель направления по работе с партнерами ЦРПТ Александр Смирнов.

Программные продукты «БИТ.Управление медицинским центром» и «БИТ.Стоматология» созданы для автоматизации основных бизнес-процессов клиники: регистратура, медицинский и складской учет, маркетинг, взаимодействие с клиентами, обмен данными с МДЛП и др. Системы функционируют на базе «1С».