Бесключевой доступ врачей в подъезды станет доступным на всей Челябинской области

В Челябинске программа бесключевого доступа для бригад скорой медицинской помощи и участковых терапевтов в подъезды с умными домофонами «Интерсвязи» была реализована 2,5 года назад. За это время «кнопкой открытия» люди в белых халатах воспользовались более 11 тыс. раз. До конца 2022 г. система начнет работать во всех 14 городах присутствия «Интерсвязи»: Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Каслях и др. Об этом CNews сообщили представители «Интерсвязи».

Возможность бесключевого доступа для участковых терапевтов реализованная через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Уже сейчас такой опцией могут воспользоваться участковые врачи Челябинска, Магнитогорска и Кургана, до конца 2022 г. он станет доступным для всех южноуральских медиков.

«И педиатр или терапевт, когда открывает приложение, он прямо видит по адресам распределенные вызовы. Самое интересное, что там даже этаж указан. Я просто знаю, я пользовался. Это очень удобно», – сказал главный врач детской городской больницы № 8 Челябинска Антон Рыжий.

Проект бесключевого доступа также реализован и для врачей бригад скорой медицинской помощи Южного Урала. Когда счет идет на минуты, для экономии времени попадания в подъезды, врачи открывают дверь либо с помощью диспетчера дежурной службы, либо нажав кнопку, напротив адреса на планшете. Такой доступ облегчает жизнь пациента – теперь не надо клеить объявление: «Не закрывайте, ждем врача», подпирать дверь или караулить бригаду на улице.

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Возможность бесключевого доступа врачей в подъезды с умными домофонами "Интерсвязи" – проект социальный.

«Нам даже в голову не приходило этот проект делать коммерческим. Изначально руководство и позиция компании – проект должен помогать и пациентам, и врачам. Потому что мы все живем в одном городе, и мы все не зарекаемся оттого, что с нами может произойти», – сказал заместитель генерального директора компании «Интерсвязь» Олег Зеленин.