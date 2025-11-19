За пять лет рыночная предлагаемая зарплата для педиатров выросла в России почти в два раза

Аналитики hh.ru в преддверии Международного дня педиатрии (20 ноября) изучили уровень спроса на детских врачей в регионах России, а также - какие заработные платы им предлагают на рынке труда, и совпадают ли эти суммы с ожиданиями кандидатов. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

С января по октябрь 2025 г. в России было открыто более 7,1 тыс. вакансий для врачей-педиатров, наибольшая часть из них в Москве(16%), Московской области(10%) и Санкт-Петербурге (9%). В десятке регионов с наибольшим спросом на данных специалистов находятся Краснодарский край (6%), Республика Татарстан, Самарская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан(по 3%), Иркутская и Челябинская области (по 2%).

Медиана зарплатного предложения для педиатров составила в этом году 89,2 тыс. руб., что на 2% ниже ожиданий кандидатов (91,4 тыс. руб.). При этом за последние пять лет рыночная предлагаемая зарплата для детских врачей выросла в России почти в два раза, на +76% (с 50,7 тыс. руб. в 2020 г.). Ряд российский регионов показали более высокий прирост предлагаемых зарплат: Ямало-Ненецкий АО - в 4,7раз, Курганская область - в 3,3 раза, Псковская область - в 2,9 раз, Ленинградская область - в 2,7 раз. В Москве, где сосредоточена наибольшая доля вакансий для педиатров, предлагаемые зарплаты за пять лет выросли на 81%, что выше среднероссийских показателей

Среди российских регионов, где педиатрам готовы платить наиболее конкурентные зарплаты - от 100 тыс. руб. и выше – на самых высоких позициях находятся Ямало-Ненецкий АО (медиана зарплатного предложения -189,4 тыс. руб.), Москва (148,9 тыс. руб.), Камчатский край (133,1 тыс. руб.), Республика Тыва (120 тыс. руб.), Московская область (119 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО – Югра (113,4 тыс. руб.). Кроме того, в этот список попали Сахалинская область (109,2 тыс. руб.), Новосибирская область (104,5 тыс. руб.), Тульская область (100,7 тыс. руб.), Тюменская область, Псковская область, Хабаровский край, Забайкальский край, Курганская область, Еврейская АО (по 100 тыс. руб.).

Показательно, что нехватка квалифицированных врачей (на данный момент – 2,1 резюме на вакансию, при норме – от четырех резюме на вакансию) привела к расширению возможностей трудоустройства для этих специалистов. Так, 8,6% вакансий педиатров в этом году предлагали частичную занятость, то есть возможность для подработки или параллельной работы в нескольких клиниках, за пять лет количество таких предложений выросло в стране в 2,3 раза. Число вахтовых вакансий для педиатров увеличилось в 2,7 раз за тот же период, хотя доля их невелика – 0,3% от всего объема. Также 1% вакансий для педиатров, открытых в этом году, предполагают удаленную работу, что в восемь раз больше, чем в 2020 г., и говорит о развитии телемедицины.

41% вакансий для педиатров предъявляют высокие требования к опыту – от трех лет и более в профессии, однако уже на 59% вакансий работодатели готовы рассматривать начинающих специалистов.

Помимо профессиональных требований, таких как наличие медицинской документации и лечебной деятельности, знание педиатрии, опыт ведения пациентов, компании-работодатели все чаще акцентируют внимание на коммуникативных навыках кандидатов. Например, часто упоминаются такие качества как умение работать в команде и навыки межличностного общения. Среди личных качеств больше всего ценится ответственность, точность, внимательность к деталям, пунктуальность и эмпатия.