Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил обновленный портативный аппарат УЗИ

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представил портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной комплектации. В нее добавили специальный ударопрочный чемодан-кейс для хранения и транспортировки устройства. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Предприятия Москвы выпускают широкий спектр медицинских изделий — от пульсоксиметров до аппаратов искусственной вентиляции легких. Среди них научно-производственное объединение “Сканер”, которое получило статус резидента ОЭЗ Москвы в 2022 г., по итогам прошлого года выпустило около 700 аппаратов ультразвуковой диагностики, при этом оно планирует увеличить производство до двух тысяч аппаратов в год. Устройства полностью русифицированы, оснащены отечественным программным обеспечением и позволяют использовать последние достижения в области ультразвуковой диагностики», – отметил Владислав Овчинский.

Ультразвуковые сканеры резидента ОЭЗ «Технополис Москва» универсальны. Их применяют для проведения высокоточной диагностики в разных сферах медицины: акушерстве, кардиологии, онкологии, травматологии, педиатрии и других отраслях.

«Компания локализовала производство на площади почти 600 квадратных метров на площадке «Печатники». Там же в высокотехнологичной лаборатории НИОКР предприятие планирует создавать новые проекты. Среди его инновационных разработок – портативный аппарат размером с ноутбук. Специально для этой модели экспертного класса создан ударопрочный чемодан-кейс для хранения и транспортировки. Устройство позволяет проводить УЗИ в мобильных госпиталях, машинах скорой помощи, сельских амбулаториях, операционных и реанимационных отделениях стационаров», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Несмотря на то, что устройство имеет размеры и форму ноутбука, оно обладает превосходным качеством визуализации и простыми в использовании функциями. Этому также способствуют также LED-монитор и большой выбор монокристальных датчиков, которые обеспечивают визуализацию в более широком диапазоне частот чем обычные датчики для ультразвуковой диагностики. «Рускан 70П «является универсальной системой и используется во всех без исключения областях медицины. Данный прибор, как и вся линейка продукции НПО «Сканер», будет производиться на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Более трети продукции, произведенной нашим предприятием в 2022 г., составляют портативные УЗ аппараты, что подтверждает запрос рынка в нынешних условиях и мы можем удовлетворить этот запрос полностью. Первые партии аппаратов мы ожидаем уже и июне», – сказал генеральный директор НПО «Сканер» Артем Ломаков.