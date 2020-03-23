Российский сервис по контролю здоровья Ondoc привлек $1 млн инвестиций

Ondoc, разработчик системы менеджмента пациентов, который включает сервисы по контролю здоровья — личные кабинеты для пациентов, врачей и медицинских компаний — получил инвестиции в размере $1 млн от медико-биологического научно-производственного комплекса «Цитомед».

Ранее, на этапе создания сервиса Ondoc, «Цитомед» инвестировал в проект $2 млн.

«Информационные технологии формируют картину будущего. Мы как современная компания понимаем это и готовы выходить за рамки исключительно фармакологических проектов. Связываем свои ожидания с компанией, которой удалось добиться многого на зарождающемся рынке цифровой медицины и занять место среди лидеров отрасли. Нам интересна идея проекта, мы видим драйв, с которым развивается сервис. Сейчас это цельная экосистема, где каждое звено — важная часть процесса оказания медицинской услуги», — сказал Александр Хромов, генеральный директор МБНПК «Цитомед».

«Команда Ondoc добилась отличных результатов — за прошлый год мы увеличили все показатели работы сервиса. Сейчас проект находится на той стадии, когда он окупает сам себя. Поэтому полученные средства пойдут на развитие команды, международные проекты, улучшение качества продукта и пользовательского опыта, а также развитие новых направлений», — отметил Александр Константинов, СЕО Ondoc.

Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед» — российская фармацевтическая компания. Разрабатывает и производит лекарственные препараты, используемые в педиатрии, урологии и дерматологии. Производственные площадки компании находятся в Санкт-Петербурге и Финляндии.

Ondoc — PRM-система (система менеджмента пациентов), интегрированная с клиниками. С 2015 г. предоставляет клиникам и страховым компаниям личный кабинет пациента. Клиники используют Ondoc для того, чтобы сохранить клиентов и предоставлять качественный медицинский сервис. Например, автоматизировать онлайн-запись, передавать данные пациентам в электронную медкарту и принимать платежи. Врач может иметь доступ к электронной медкарте пациента, что позволяет принимать решения о направлениях, лечении и диагнозе. Врач и пациент могут общаться с помощью инструментов телемедицины. Чтобы передавать данные из клиники пациентам, Ondoc интегрируется с медицинскими информационными системами. Компания работает с более, чем со 100 медицинскими компаниями в России и Европе.