Российское кассовое ПО готово блокировать просроченные и нелегальные товары

Разработчики кассового ПО заявили о готовности их решений к блокировке просроченных и нелегальных товаров при помощи системы маркировки. Это будут обязаны делать все магазины страны для первых 12 категорий продукции с первого апреля 2024 г.



Разработчики заявили о готовности

Разработчики кассового ПО заявили о готовности их решений к блокировке просроченных и нелегальных товаров при помощи системы маркировки. Об этом ТАСС сообщили в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Ранее правительством было принято решение о поэтапном внедрении с первого апреля 2024 г. механизма блокировки на кассах просроченных и нелегальных товаров в отношении 12 групп продукции: табак, пиво, молочная продукция, вода, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи и безалкогольные напитки. С первого марта 2025 г. к списку добавятся нелегальные медицинские изделия и кресла-коляски.

Чье ПО готово

Агентство приводит заявления трех компаний о готовности их разработок к запуску механизма блокировок продажи товаров на кассах.

«Наши программные решения для работы с разрешительным режимом на кассах полностью готовы. Наша команда уделяла особое внимание не только соответствию требованиям законодательства, но и удобству, которое должно обеспечить эффективную работу с маркированным товаром и простую настройку», — сказала руководитель проектов по маркировке АТОЛ Евгения Мячкова.

Фото: drobotdean на Freepik Кассовое ПО будет автоматически блокировать просроченные и нелегальные товары с первого апреля 2024 г.

По словам менеджера по маркировке и ЭДО ИТ-компании «Эвотор» Зинаиды Цветковой, на их ПО онлайн-проверка кодов была запущена еще в июле 2023 г. Компания также проинформировала всех своих клиентов о старте обязательных онлайн-проверок с первого апреля 2024 г. и помогает им в настройке необходимых сервисов.

Продакт-менеджер «ЦОР» («Штрих-М») Максим Финогенов: «Первый релиз с поддержкой разрешительного режима нами был выпущен в начале декабря 2023 г., а в начале марта нами был выпущен релиз с поддержкой географически распределенных площадок проверки кодов "Честного знака", и уже сейчас мы видим, что пользователи нашего ПО успешно его внедряют, тестируют в своих магазинах и используют возможности проверки, не дожидаясь первого апреля».

Блокировка товаров на кассе

Премьер Михаил Мишустин подписал в ноябре 2023 г. постановление, которым утвердил порядок и очередность блокировки просроченных и нелегальных товаров.

в Минпромторге, как писал CNews в декабре 2023 г., на постоянной основе вели мониторинг готовности разработчиков ПО и торговых организаций к использованию функционала запрета продажи товаров на кассе. «Большинство компаний уже разработали указанный функционал, а остальные завершат его разработку до первого марта», — сообщали представители министерства.

Решение, разработанное уже тогда ИТ-специалистами розничной сети «Магнита», например, позволяло мгновенно получать информацию из системы маркировки «Честный знак» о сроке годности товара при его сканировании на кассе и блокировать транзакцию, если продукция просрочена.

Эксперимент по блокировке просроченной продукции проходил в России с первого февраля по первое августа 2023 г. для отдельных видов молочной и табачной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков. Больше всего просрочки эксперимент выявил в молочной продукции.

«Честный знак»

«Честный знак» — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Система создана в 2017 г. Это первый в России проект государственно-частного партнерства в ИТ, как указано на официальном сайте системы. Частный партнер в партнерстве — оператор системы маркировки ЦРПТ.

Специальный уникальный код, наносимый каждую единицу товара позволяет отследить, кто и когда его произвел или ввез в страну и на каком этапе реализации он сейчас находится.

Отрасли для введения маркировки определяются правительством по представлению министерств, ведомств и самих компаний. Приоритет отдается тем, в которых особенно остро стоит проблема нелегального оборота и где контрафактная продукция оказывает наибольшее влияние на безопасность потребителей.