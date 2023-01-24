Новое в системе прослеживаемости в 2023 году: ЭДО получит толчок к развитию

Операторов электронного документооборота обязали передавать документы с реквизитами прослеживаемости в ФНС России. Новая обязанность откроет новый этап в развитии ЭДО, а также позволит налоговым органам усилить контроль над участниками рынка.

Нововведения в национальной системе прослеживаемости импортных товаров с 1 января 2023 г. коснулись операторов электронного документооборота (ЭДО). Они начали передавать в автоматизированную информационную систему ФНС документы со сведениями о прослеживаемых товарах. Это электронные счета-фактуры, универсальные передаточные документы (УПД), корректировки и исправления к ним.

Оператор ЭДО передает в ФНС подписанные электронные документы в виде архива вместе с файлами электронных подписей, служебными и технологическими документами. Формируется транспортный контейнер, который оператор направляет регулятору не позднее одного рабочего дня после того, как продавец выставил электронные документы и документооборот был завершен. Такой порядок описан в приказе ФНС России от 8 июля 2022 г. №636.

«Прослеживаемость — длительный и многоступенчатый проект. С начала этого года наступил очередной этап. Теперь, помимо стандартной ежеквартальной отчетности, а также отчетов по прослеживаемости, которые направляют сами организации по ТКС, операторы ЭДО будут ежесуточно передавать данные в ФНС. По нашей статистике, через сервис ЭДО «Контур.Диадок» в квартал проходит примерно 300 тыс. документов с данными по прослеживаемости, то есть менее 0,5% трафика по счетам-фактурам, УПД, их корректировкам и исправлениям. Несмотря на сравнительно небольшую долю таких документов, это важная веха для развития ЭДО в стране. Результаты проекта по прослеживаемости могут повлиять на планы по дальнейшей эволюции ЭДО и электронной отчетности в целом», — сказал Иван Вятчинов, менеджер проектов развития «Контур.Диадока».

Налоговые органы активно проводят сверку данных между всеми участниками системы прослеживаемости, сопоставляют величину НДС, сведения из отчетов об операциях и уведомлений. Теперь, получая сведения от операторов о счетах-фактурах, налоговики смогут заранее отследить всю цепочку движения подконтрольных товаров и понять, какие отчеты должны поступить в систему АИС «Налог-3».

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Новая обязанность операторов ЭДО позволит усилить контроль над оборотом прослеживаемых товаров. В случае расхождения реквизитов прослеживаемости в отчетах налогоплательщикам направят требования о пояснении расхождений, представлении подтверждающих документов. Поток таких требований возрастет. Предполагается, что к ответственности за нарушения участников рынка начнут привлекать уже с 1 января 2024 г.

Система национальной прослеживаемости внедрена в России с июля 2021 г. для восьми товарных групп. Среди них холодильники, стиральные машины, мониторы, детские коляски и автокресла, а также промышленные транспортные средства. Прослеживаемость ввели для контроля государства за перемещением импортных товаров. Она действует для всех юрлиц и ИП, вне зависимости от системы налогообложения.