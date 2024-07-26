«Росавиация» создает собственную ГИС для сотрудников, работающих на Astra Linux и «Ред ОС»

«Росавиация» создаст ГИС для сертификации типовой конструкции авиатехники. Инфосистема получит название ФГИС «Авиасерт». Новая ГИС должна работать на компьютерах с Astra Linux и «Ред ОС»



Новая ГИС для отечественной авиации

Как выяснил CNews, «Росавиация» создает ГИС для сертификации типовой конструкции авиационной техники. Инфосистема получит название ФГИС «Авиасерт».

ФГИС «Авиасерт» предназначена для автоматизации единого информационного пространства между участниками процесса обязательной сертификации в области гражданской авиации.

Основные цели создания инфосистемы включают в себя формирование, сбор, обработку, хранение и предоставление информации о заявителях на сертификацию, планировании и ходе обязательной сертификации, а также контроль за соблюдением процедур и сроков проведения сертификации.

Данная система обеспечит оперативное выявление рисков нарушений процедур и принятие мер по их предотвращению, улучшит доступность информации для участников сертификации. Одним из ключевых аспектов работы системы будет обеспечение контроля достоверности, полноты и своевременности размещения информации.

Тендер на разработку был опубликован на сайте госзакупок четвертого июня 2024 г. Заявки на конкурс принимаются до 22 июля, а выбор подрядчика состоится 25 июля. Всего на разработку «Росавиация» выделила 216,6 млн руб.

Что известно о возможностях инфосистемы

В техническом задании к тендеру «Росавиация» указала основной функционал системы, согласно документу, в создаваемой системе необходимо реализовать централизованную базу данных и стандартизированный информационный обмен между участниками процесса сертификации. Также требуется создание платформенных сервисов для автоматизации информационного обмена и управления проектами сертификации.

Одной из задач системы является автоматизация анализа состояния процессов сертификации с целью эффективного управления этими процессами. Также предусмотрено автоматизация обмена и хранения сертификационной документации, а также обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия.

Создание системы также направлено на повышение эффективности коммуникаций между участниками процесса сертификации, оптимизацию и автоматизацию процессов сертификации, а также на повышение прозрачности государственной политики в данной области.

Ожидается, что эта система значительно улучшит процессы сертификации в авиационной отрасли, обеспечивая качественную информационную поддержку участникам и повышая оперативность обратной связи. Кроме того, система будет способствовать более эффективному управлению сертификацией и сбору предложений по улучшению процедур сертификации.

Процесс разработки

В рамках работ по созданию системы должны быть реализованы следующие функциональные подсистемы: «Заявки», «Сертификационные работы», «Справочники», «Аналитика», «Администрирование», «Интеграционного взаимодействия», «Обеспечения информационной безопасности» и подсистема «Помощь».

Разрабатываемая ГИС, как особо подчеркивается в техзадании, должна быть «совместимо с ОС, установленными на АРМ заказчика: «Ред ОС», Astra Linux.

Для обеспечения целостности данных, все данные системы должны быть организованы в соответствии с моделью данных и представлены в виде совокупности структур (таблиц, коллекций, иерархий), хранящихся в пространстве данных СУБД, с использованием встроенных механизмов СУБД.

С какой именно СУБД будет работать «Авиасерт» в техническом задании не указано, однако известно, что она должна быть российской разработки.