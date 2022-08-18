«Ред софт» вывела услугу Росавиации на портал «Госуслуги»

Российский разработчик «Ред софт» в кратчайшие сроки перевел услугу Росавиации в электронный вид. Теперь перевозчики смогут получить допуск к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров или грузов через портал «Госуслуги».

Для ускорения процесса специалисты «Ред софт» применили решение на основе собственного программного обеспечения «Редшлюз» и визуального конструктора услуг (ВКУ). Это позволило справиться с задачей за три недели. Теперь заявителям достаточно заполнить форму на портале «Госуслуги» и получить допуск в более сжатые сроки.

«Редшлюз» — решение «Ред софт» для организации межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде. Зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных №4312.

Визуальный конструктор услуг — решение от Минцифры России для самостоятельной разработки интерактивных формы для размещения на портале «Госуслуги».