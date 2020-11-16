Российским чиновникам запретят покупать импортные беспилотники

Власти предлагают ограничить закупки зарубежных беспилотных авиационных систем для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Одна из причин — рост угроз государственной безопасности.

Запрет на беспилотники

Власти предлагают ограничить закупки зарубежных беспилотных авиационных систем (БАС) для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина вошло 5 ноября 2020 г. в план мероприятий реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности. Документ опубликован на сайте Правительства.

Ограничения должны быть установлены к июню 2021 г. До этого срока Мишустин поручил провести всесторонний детальный анализ рынка беспилотных авиационных средств отечественного производства. За выполнение распоряжения будут отвечать Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс, Минфин при участии «Платформы национальной технологической инициативы» рабочей группы «Аэронет» и ассоциации «Аэронет».

Одна из причин необходимости подобных ограничений, по мнению ассоциации, в том, что БАС, которые работают на небольшой высоте, могут получать довольно точную и детальную информацию, относящуюся к государственной тайне. «Иностранные БАС могут сразу передавать такую информацию за границу, минуя любые проверки», — объясняет гендиректор ассоциации Глеб Бабинцев. Напомним, что в августе 2018 г. Правительство утвердило шаги для регулирования работы беспилотной авиации в России, в том числе были разрешены полеты на высоте до 150 м.

Власти прогонят зарубежные беспилотники из России

Минпромторг, пишут «Ведомости», считает, что введение ограничений по допуску иностранных БАС обусловлено «рисками несанкционированного сбора информации и роста угроз государственной безопасности».

Минэкономразвития уверено, что до введения ограничений необходим всесторонний анализ конкурентоспособности отечественного оборудования и способности российских производителей удовлетворить потребности заказчиков по качеству и количеству.

Напомним, что в 2016 г. Совет при Президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию утвердил дорожную карту «Аэронет», целью которой является развитие в России рынка беспилотных авиационных систем (БАС) в период до 2035 г. В том числе, планировалось, что численность занятых в производстве БАС увеличится до 50 тыс. человек, а в решениях и услугах в области БАС — до 500 тыс. Экспорт продукции при этом достигнет 15 млрд руб., площадь покрытия России 3D-картами на основе ГЛОНАСС и цифровой модели Земли составит 600 млн гектаров, а частные инвестиции в данной сфере достигнут 10 млрд руб.

Дронов станет больше в воздушном пространстве

Очевидно, что власти взяли курс на создании собственных БАС и беспилотных летательных средств (БПЛА). В частности, как пишет «Коммерсант», Минтранс также планирует создать систему, которая смогла бы допустить беспилотники и дроны в общее воздушное пространство наравне с пилотируемыми воздушными судами. По закону сейчас одновременные полеты запрещены. Ведомство, как следует из материалов сайта госзакупок, заказало разработку системы на основе технологий ГЛОНАСС и многопозиционных систем наблюдения. Она позволит беспилотникам летать параллельно с гражданской авиацией. По итогам тендера контракт на выполнение работ за 52 млн руб. получил единственный участник конкурса — ФГБУ «Защитаинфотранс Минтранса РФ».

На начало марта 2020 г., по данным «Коммерсанта», Росавиацией учтено 16,8 тыс. БПЛА с максимальной взлетной массой до 30 кг. В среднесрочной перспективе в России ожидается более 2 млн таких воздушных судов, к 2035 г. — до 100 тыс. штук, находящихся в воздухе одновременно.

Отметим, что в 2019 г. в России вступили в силу новые правила регистрации дронов и квадрокоптеров. Под их действие подпадают даже детские БПЛА весом 250 граммов. Под эту категорию попадают, в том числе, и многочисленные квадроктоптеры – с 28 октября 2019 г. владельцы дронов не имеют права запускать их в небо без прохождения процедуры регистрации.

Применение беспилотников в России

Сферы применения использования дронов-самолетов самые разнообразные: доставка посылок, точное земледелие, экологический мониторинг, геодезия, лесное и водное хозяйство, охрана природы, градостроительство и землеустройство, дорожное хозяйство и т. д. Дроны могут использоваться для инвентаризации сельхозугодий, создания электронных карт полей и кадастров, мониторинга техники. В число задач, которые может выполнит коптер, входит трехмерное проектирование строительных объектов, наблюдение за дорожным покрытием, создание цифровых карт и топографических планов.

Летом 2018 г. одиннадцать пляжей Москвы патрулировались воздушными дронами. Беспилотники летали над водой и транслировали видео на планшеты спасателей. В проекте было задействовано более 20 квадрокоптеров. В 2019 г. для российской полиции был разработан воздушный дрон, на борту у которого есть дистанционный электрошокер и ослепляющее устройство. С его помощью террориста в здании можно обезвредить через оконную форточку.

Аппараты используются в том числе в армии для разведки на глубину до 500 км. Сейчас в распоряжении Российских ВС есть лишь небольшие беспилотники-разведчики, оснащенные фото-, видео - и тепловизионными камерами, а также аппаратурой ретрансляции. По словам генерал-лейтенанта Сергей Дронова в интервью «Российской газете», боевая авиация России в 2021 г. получит ударные беспилотники с высокоточными боеприпасами.

Краткая историческая справка

Было время, когда Россия успешно производила собственные беспилотники. Самые первые появились еще в 1960-х годах, например, разведывательный Ла-17Р. В 1963 г. было выпущено более 20 таких аппаратов.

В 1980-е годы Россия была одним из лидеров в сфере разработки БПЛА. Советский ВПК ориентировался на создание крупных устройств типа Ту-143 «Рейс» или Ту-141 «Стриж». Последний предназначался для ведения разведки на глубину несколько сотен километров от линии фронта на трансзвуковых скоростях и состоял на вооружении ВВС СССР с 1979 по 1989 гг.

В 1990-е и начале 2000-х все наработки были утрачены. Россия в сфере создания беспилотников откатилась на много лет назад.

Сейчас по данным «Ростеха», мировым лидером среди производителей беспилотников является Израиль. По информации «Ростеха», 80% выпущенных в этой стране беспилотников идут на экспорт в 49 государств, в том числе и в Россию.