Минцифры создает центр компетенций по БПЛА для замещения ПО иностранных дронов

В России создадут центр компетенций для развития ПО для беспилотной авиации на российском рынке и замещения иностранных решений. Он займется созданием платформы для участников рынка, симуляторов для обучения управлением дронами и другими задачами. Помимо этого, власти обсуждают использование ИИ в области беспилотников.

Новый ЦКР

Минцифры создаст центр компетенций (ЦКР) для замещения импортного ПО для беспилотников на российском рынке. Об этом пишет Forbes со ссылкой на протокол совещания в Минцифры, посвященный этому вопросу.

Согласно документу, задачей ЦКР станет создание информационных систем, платформы участников рынка беспилотников и симуляторов для дронов. Среди них были также рассматривается создание решений для контроля за движением беспилотников, симуляторов для обучения ручному управлению дронами. Также на совещании обсуждалась работа беспилотников с использованием систем искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Совещание по созданию ЦКР для дронов под председательством замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина состоялось 25 апреля 2023 г. На нем присутствовали представители Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), холдинга «Т1», представители Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (АНО ЦКИТ) и другие.

Согласно протоколу, ЦКР «Беспилотные авиационные системы» возглавил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.



Российский рынок дронов

Объем отечественного рынка беспилотников достигает 13-14 млрд руб., приводит Евгений Дитрих. К 2025 г. этот показатель может вырасти до 50 млрд руб., а к 2030 г. — до 120 млрд руб., отметил он.



К 2030 г. количество беспилотников в России достигнет такого уровня, что на одном квадратном километре в крупном городе их может находиться не менее 1 тыс., привел собеседник Forbes эксперт рынка НТИ «Аэронет» Михаил Липатов. По его мнению, существующие системы управления дронами не смогут справиться с такой нагрузкой. Поэтому решения должны быть дополнены технологиями нейросети.

Доля российских дронов на отечественном рынке не превышает 24%. К 2030 г. эта цифра может вырасти до 70%, заявил 21 апреля замминистра промышленности и торговли Василий Шпак на стратегической сессии по развитию беспилотной авиации в стране. По его данным, доля российких решений на госзакупках также увеличится с 23% до 80% к 2030 г.

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В России начнут выпускать крупные партии серийных беспилотников для коммерческого сектора. До 2026 г. рассчитан выпуск устройств совокупной стоимостью 50 млрд руб.



При этом как российские беспилотники построены на иностранных комплектующих, уровень локализации колеблется от 40% до 70%, отметил Алексей Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК. По его словам, на российском рынке не достаточно отечественных систем управления, а также электронной компонентной базы для дронов. Он отметил и сдерживающий фактор организационного характера, из-за которого компаниям приходится проходить долгую и дорогую сертификацию продукции. Помимо этого, развитию беспилотников в России препятствует и кадровый дефицит, который в целом присущ отечественной ИТ-отрасли.

Внимание Правительства

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 г. поручил Правительству создать комиссию, которая будет заниматься вопросами развития беспилотников. К 1 июня 2023 г., согласно указу, должна быть утверждена стратегия развития дронов в стране до 2030 г.

Накануне, 27 апреля, Владимир Путин провел совещание по развитию беспилотной авиации. Президент отметил, что необходимо снять устаревшие административные и регуляторные барьеры для беспилотников. Немаловажно, по его мнению, и внедрение российских ПО и технологии ИИ в эту область, а также формирование спроса на российские дроны прежде всего за счет госзаказа. И наконец, Владимир Путин отметил важность подготовки кадров.