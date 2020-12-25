Как власти помогут отечественным производителям беспилотников и владельцам электромобилей

Правительство утвердило предложения НТИ по развитию новых видов предпринимательской деятельности. В том числе будут запрещены госзакупки иностранных беспилотников, обеспечена публикация в интернете координат передвижения объектов пассажирского транспорта и выделены парковочные места для электромобилей.

Дорожная карта развития новых видов предпринимательской деятельности

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении дорожной карты «Новые виды предпринимательской деятельности, основанные на внедрении передовых технологий». Документ подготовлен в рамках проекта «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).

Ранее в рамках НТИ были утверждены ряд дорожных карт по развитию перспективных технологий до 2035 г., включая Aeronet (беспилотная авиация), Autonet (беспилотный автотранспорт), Marinet (цифровая морская навигация), Healthnet (высокотехнологичная медицина). Также была утверждена дорожная карта «Кружковое движение» по развитию дополнительного образования.

Публикация в интернете координат перемещения перевозчиков транспорта

Большая часть положений новой дорожной карты посвящена развитию автомобильного транспорта. Например, предлагается обеспечить внесение изменений в закон «О навигационной деятельности» в части создания условий для вывода на рынок новых услуг и субъектов новых видов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность по новым бизнес-моделям в области перевозки пассажиров и багажа. Законодательно будет установлен порядок обеспечения недискриминационного доступа к информации о координатно-временных параметрах транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам, непосредственно в момент нахождения на маршруте.

Большая часть положений новой дорожной карты посвящена развитию автомобильного транспорта. Фото: ru.depositphotos.com

Порядок публикации в интернете соответствующих данных определит правительство. Также будет утвержден порядок размещения субъектами транспортной деятельности, занимающимися перевозкой пассажиров, навигационной информации о транспортных средствах, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа.

Запланировано принятие федерального закона, предусматривающего создание условий для вывода на рынок новых продуктов, выхода на него субъектов новых видов предпринимательской деятельности и применения новых бизнес-моделей, функционирующих с использованием данных, формируемых колесными транспортными средствами и информационными системами автотранспортной телематики. Будут установлены особенности сбора, обработки, хранения и распространения данных в сферах, связанных с колесным транспортом и дорожной инфраструктурой, включая большие данные, с учетом законодательства о персональных данных.

Стимулирование использования электромобилей

Запланировано создание системы мер по стимулированию использованию экологически чистого транспорта — колесных транспортных средств, оказывающих пониженную техногенную нагрузку на атмосферу Земли (электромобили и электромотоциклы). В том числе будут предоставлены преференции владельцам таких колесных транспортных средств, а также определены особенности их оснащения визуальными средствами опознавания.

Правительство утвердит методические рекомендации регионам для разработки комплексных документов стратегического планирования по распространению колесного электрического транспорта и развитию зарядной инфраструктуры с учетом численности жителей и климатической зоны. Будут обеспечены условия для развития новых направлений предпринимательской деятельности, связанных с обслуживанием и эксплуатацией экологически чистого транспорта, а также с проектированием, производством, монтажом и эксплуатацией инфраструктуры для экологически чистого транспорта.

Власти регионов установят: обязательную долю колесного электрического транспорта при осуществлении внутригородских пассажирских перевозок; обязательную долю колесного электрического транспорта для организаций с государственным участием; количество мест на парковочных зонах, которые должны быть оборудованы зарядными устройствами для колесного электрического транспорта при строительстве новых объектов капитального строительства, а также при реконструкции и капитальном ремонте; количество парковочных мест на объектах улично-дорожной инфраструктуры, объектах жилой и общественно деловой застройки с требованиями по оборудованию их зарядными устройствами; штрафные санкции за парковку транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания на выделенных местах для колесного электрического транспорта.

В своды правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Стоянки автомобилей» будут внесены изменения в части определения особенностей размещения зарядных устройств (зарядных колонок, станций). Также будут установлены требования по оборудованию вводимых в эксплуатацию зданий, парковочных пространств и сооружений общественного назначения зарядными устройствами для колесного электрического транспорта.

В свод правил «Встроенная подземная автостоянка, требования пожарной безопасности» также будут внесены изменения в части определения особенностей размещения зарядных устройств на встроенных подземных автостоянках. В том числе будут определены нормы расхода электроэнергии для колесного электрического транспорта. В распоряжение Минтранса от 14 марта 2008 г. будут внесены изменения в части определения норм расхода электроэнергии для колесного электрического транспорта.

Постановление правительства «Об утверждение перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности» будет дополнено перечнем объектов и технологий высокой энергетической эффективности, колесным электрическим транспортом и элементами зарядной инфраструктуры. В том числе будут установлены стимулирующие меры для производства и эксплуатации колесного электрического транспорта и зарядной инфраструктуры.

Внедрение систем контроля водителей в пути

В закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» будут внесены изменения в части создания условий для вывода на рынок передовых услуг в сфере транспортной логистики, исключения возможности незаконного оформления путевых листов и обеспечения доступа контрольно-надзорных органов к электронной базе данных путевых листов в режиме онлайн. В том числе будет закреплена возможность формирования путевого листа в электронном виде.

В приказ Минтранса «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства» будут внесены изменения в части снятия ограничений на количество поездок для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Необходимое количество поездок для тяжеловесных транспортных средств будет определяться заявителем при подаче заявления на выдачу специального разрешения.

Запланировано утверждение национального стандарта, устанавливающего унифицированные требования к системам контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути. Требования будут основываться на проведенных исследованиях эффективности использования в кабинах автомобильного транспорта систем контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути, а также на влиянии их установки на повышение безопасности дорожного движения.

Запланировано утверждение национального стандарта, устанавливающего унифицированные требования к системам контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути. Фото: ru.depositphotos.com

Также в закон «О безопасности дорожного движения» будут внесены изменения в части внедрения систем контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути в целях повышения безаварийности работы водителей и уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий. Будут разработаны подзаконные акты, необходимые для реализации законодательной возможности создания и внедрения цифровых интеллектуальных систем контроля и поддержания работоспособности водителей транспортных средств.

Запрет на госзакупки зарубежных беспилотников

В области авиационного транспорта запланировано введение ограничений на госзакупки беспилотных авиационных систем иностранного производства (в соответствие с законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Для этого будет проведен всесторонний детальный анализ рынка беспилотных авиационных средств отечественного производства.

Также запланировано внесение изменений в части защищенности воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства и обеспечения транспортной и авиационной безопасности. При этом будет снижена административная нагрузка на авиакомпании путем исключения дублирования требований в области транспортной и авиационной безопасности и устранено дублирование в регулировании деятельности по защите воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства.

В том числе будут определены организации, осуществляющие защиту воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства, проведена аттестация физических лиц и подготовка специалистов, непосредственно связанных с данной сферой. Также будут определены требования по защите воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства.

Преференции для морских судов, работающих на экологически чистом транспорте

В сфере морского транспорта кодекс торгового мореплавания и закон «О морских портах» будут дополнены изменениями в части стимулирования использования экологически чистых технологий в области торгового мореплавания и судоходства. В том числе будут созданы правовые условия для стимулирования использования морскими и речными судами экологически чистых источников энергии, таких как электроэнергия (электродвижение), газомоторное топливо, топливо с низким содержанием загрязняющих веществ, а также применения энергоэффективных методов в строительстве и эксплуатации судов. Это повысит конкурентоспособность на глобальных рынках как российских судов, так и отечественных морских портов.

Будут разработаны критерии определения судов, использующих экологически чистые источники энергии. Для таких судов будут определены преференции в режиме очереди захода в порты и очередности постановки к причалу, а также зависимость величины портовых сборов от экологичности судна.

В кодекс торгового мореплавания и кодекс внутреннего водного транспорта будут внесены изменения в части создания правовых условий для системы технического управления морскими и речными судами. Будут установлены правовые условия для оказания российскими компаниями услуг технического управления судами, включая наем экипажей судов, текущий ремонт и содержание судов, а также для обеспечения выполнения требований международных морских конвенций в отношении российских судов и судоходных компаний со смешанной структурой флота.

Помощь вузам и научным организациям в патентовании разработок

В области трансфера технологий запланирована разработка методических рекомендаций для научных организаций и вузов по выявлению патентоспособных (подлежащих правовой охране) результатов интеллектуальной деятельности, по разработке стратегии их патентования (правовой охраны), по осуществлению их патентования и трансферу (коммерциализации) в кооперации с организациями реального сектора экономики. В том числе будет создано не менее 35 центров трансфера технологий.

Должна быть создана система трансфера технологий, в том числе определены условия и порядок предварительной оценки, экспертной поддержки, патентования и закрепления прав коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Также должна быть усовершенствована правовая возможность кооперации научных организаций, вузов и частного бизнеса (долевое владение компаниями, различные формы передачи прав и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности).

Будет разработана концепция контроля практик, направленных на продление срока охраны технического решения с помощью изменений, незначительного улучающих характеристику патентуемого объекта и не вносящих вклад в уровень техники. В том числе будут разработаны предложения по закреплению оснований для отнесения к незначительным изменениям в характеристике патентуемого объекта.

Развитие дополнительного образования

В сфере образования запланировано внесение изменений в приказ Минтруда от 5 мая 2018 г. «Об утверждении профессионального дополнительного образования детей и взрослых» в части определения порядка изменения квалификации педагога дополнительного образования при подтверждении его опыта достижениями в сфере соответствующих дополнительных общеразвивающих программ.

В сфере образования запланировано внесение изменений в приказ Минтруда от 5 мая 2018 г. «Об утверждении профессионального дополнительного образования детей и взрослых». Фото: ru.depositphotos.com

Также запланировано проведение анализа предложений участников НТИ по расширению возможностей выявления, сопровождения и поддержки детей, имеющих индивидуальные достижения, в том числе в области научно-технологического творчества, в целях определения подходов к совершенствованию нормативной базы по указанному вопросу.

Будет проведен анализ следующих возможностей: закрепления непрерывной оценки компетенций и учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет); расширения перечня индивидуальных достижений в сфере научно-технологического творчества, которые учитываются при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования; реализация системы социального лифта для обучающихся, проявивших особые способности; внедрения модели учета цифрового следа и его конвертации в баллы при приеме на обучение (при контроле качества и участия со стороны образовательных организаций высшего образования).

Помощь инвестиционным товариществам

В части трансформации финансового сектора в закон «Об инвестиционном товариществе» планируется внести изменения в части оптимизации института инвестиционного товарищества и повышения привлекательности инвестиций в развитие технологического предпринимательства. Предполагается: устранить правовые ограничения по количеству участников и предельному сроку действия договора инвестиционного товарищества, инвестированию общих средств товарищей в иностранные ценные бумаги, участию в инвестиционном товариществе российских образований, не являющихся юридическими лицами; оптимизировать процедуры, связанные с порядком нотариального удостоверения договора инвестиционного товарищества; определить особенности для инвестиционных товариществ в сфере прямых в венчурных инвестиций; установить правовые условия участия физических лиц в качестве товарищей-вкладчиков, правила одностороннего внесудебного отказа от исполнения договора от исполнения договора инвестиционного товарищества, а также базовый перечень информации, подлежащей опубликованию в отношении договора инвестиционного товарищества.

Также запланировано внесение изменений в налоговый кодекс в части оптимизации и устранения дискриминации при налогообложении инвестиционных товариществ в целях повышения эффективности использования инструмента инвестиционного товарищества для инвестиций в развитие технологического предпринимательства. Будут актуализированы налоговые базы для регулирования правил расчета прибылей и убытков от различных операций инвестиционного товарищества, а операции по реализации доли в инвестиционном товариществе будут освобождены от налога на добавленную стоимость по аналогии с операциями по реализации долей в уставном капитале организаций.

Ускоренная регистрация лекарственных препаратов

В области медицины запланировано внесение изменений в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения в части совершенствования системы регистрации и установления ускоренной процедуры регистрации лекарственных препаратов. В том числе регистрация станет возможной на основании данных доклинических или ранних исследований с установлением пострегистрационных мер (регистрация на условиях). Решающее значение будут иметь фактор времени в лечении заболевания, необходимость предоставления пациентам несанкционированных препаратов, направленных на борьбу с серьезными или угрожающими жизни пациента заболеваниями и разработка препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний.