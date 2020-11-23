В России стартовал предзаказ на умный агродрон-октокоптер DJI Agras T20

Skymec объявила о старте предзаказа на первый умный октокоптер DJI Agras T20. Стоимость устройства начинается от 1,1 млн рублей.

Это новинка только что запущена в производство компанией DJI и предназначена для работы в сельскохозяйственной отрасли. Она отличается высокой производительностью и расширенными возможностями системы распыления. Среди новых технических возможностей коптера — восемь форсунок, насосы большей емкости, обеспечивающие скорость распыления до 6 л/мин, четырехканальный электромагнитный расходомер и цифровой радар для защиты устройства от препятствий.

Дрон оборудован 20-литровым баком и может обрабатывать до 12 гектаров площади в час на максимально низкой высоте — 1,5 м. Благодаря технологии искусственного интеллекта беспилотник держит необходимый уровень передвижения над землей и анализирует данные мультиспектральных камер для расчета объема удобрений. Вращающаяся форсунка пропускает поток воздуха от пропеллера и принудительно впрыскивает нужное количество удобрения в растение.

Цифровой радар позволяет дрону миновать рельефы и адаптироваться к неблагоприятным условиям. Курсовая камера и пара прожекторов передает полную картинку происходящего даже в ночное время. Обновленный программируемый пульт дистанционного управления Agras Smart Controller 2.0 с 5,5-дюймовым дисплеем и приложение DJI Agras помогают оператору дрона управлять устройством во время длительных работ или высокой нагрузки.

«Агропромышленность лидирует среди всех сфер, где сегодня активно применяется малая авиация. Специалисты отрасли работают над повышением качества проведения обработки растений с помощью дронов, а новый октокоптер DJI Agras T20 поможет не только бережнее удобрять растения, не допуская ожоги, но и сохранить пчел, — сказал Антон Ларсен, директор отдела промышленных решений Skymec. — Новый дрон кажется сложным и неповоротливым, однако им очень просто управлять при помощи пульта, который отображает данные даже при ярком солнечном свете».