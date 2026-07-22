МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

МТС объявила о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra. Оформить предзаказ можно в интернет-магазине МТС и розничной сети компании до 4 августа.

Новое поколение устройств получило обновленный дизайн, высокую производительность и расширенные возможности Galaxy AI, которые делают работу и повседневные задачи со смартфоном более эффективными. Устройства уже доступны к предзаказу во всех цветах и конфигурациях.

Специальная стоимость смартфонов в МТС в период предзаказа: Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/256Gb — 169990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/512Gb — 199990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 12/1Tb — 249990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold8 12/256Gb — 149990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold8 12/512Gb — 179990 руб.; Samsung Galaxy Z Fold8 16/1Tb — 229990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip8 12/256Gb — 104990 руб.; Samsung Galaxy Z Flip8 12/512Gb — 124990 руб.

Стоимость носимых устройств со скидкой в МТС: Samsung Galaxy Watch Ultra 2 2025 47 mm — 49990 руб.; Samsung Galaxy Watch9 LTE 44 mm — 28990 руб.; Samsung Galaxy Watch8 LTE 40 mm — 26990 руб..

Все модели будут представлены в графитовом и кремовом цветах. Galaxy Z Fold8 Ultra также будет доступен в фиолетовом цвете, Fold8 — в лавандовом, а Flip8 также доступен в розовом оттенке. На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24 и скидка до 20 тыс. руб. в период предзаказа. Продажи новинок начнутся с 5 августа.

«Складные смартфоны постепенно становятся стандартом в премиальном сегменте. Новое поколение Samsung Galaxy Z показывает, как развивается этот форм-фактор. Устройства становятся удобнее, открывают новые сценарии использования, а встроенные функции искусственного интеллекта делают их еще более полезными в повседневной жизни. Samsung остается лидером российского рынка складных смартфонов — сегодня на устройства бренда приходится более половины этого сегмента. Мы уверены, что новые модели будут также пользоваться высоким спросом среди клиентов МТС», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Всего в первом полугодии 2026 г. на российском рынке смартфонов было продано 53 тыс. складных устройств на сумму 4,8 млрд руб., что больше на 39% в штуках и на 17% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.