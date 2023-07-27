«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ складных смартфонов Samsung Galaxy пятого поколения

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy. Модель Flip5 доступна в четырех цветах (мятный, лаванда, графит и бежевый) и в двух вариантах встроенной памяти: 256 ГБ и 512 ГБ. Fold5 предлагается в трех цветах (голубой, черный и бежевый), а также трех вариантах памяти: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

На онлайн-площадках и в магазинах двух сетей стал доступен предзаказ на девайсы пятого поколения от Samsung с двумя видами складного экрана. Стоимость смартфонов Samsung Galaxy Flip5 начинается от 109 999 руб., а Samsung Galaxy Fold5 от 189 999 руб. Совершить оплату можно в том числе с помощью акции «Рассрочка 0-0-30» без первого взноса и переплат. За покупку клиенты получат повышенный кешбэк в рамках программы лояльности. На девайсы действует годовая гарантия.

Руководитель департамента «Телеком» в «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Сегмент устройств с гибким дисплеем получает популярность не только у любителей технологий, но и более широкой аудитории, которая ценит новый опыт и эмоции от повседневного использования смартфона. Форм-фактор становится востребованнее за счет развития ассортимента, растущей доступности и зрелости технологий, совершенствования характеристик и увеличения надежности складных механизмов. Нестандартные и стильные устройства выступают в качестве имиджевых, при этом предлагают дополнительные преимущества при решении рабочих задач, в развлечениях и особенно потреблении видеоконтента. С учетом растущего спроса на гибкие модели, мы стремимся максимально оперативно предлагать нашим клиентам новинки. Так, начиная с сегодняшнего дня действует предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5. Новинки станут доступны нашим клиентам в первой половине августа. Пользователи оценят обновленный шарнирный механизм и более тонкие рамки экрана, возможности камер для съемки фото и видео, а также высокую производительность благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 2».

По итогам первых шести месяцев 2023 г. спрос на складные смартфоны в «М.Видео-Эльдорадо» увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом. Средний чек оказался меньше на четверть. В складных смартфонах бренда Samsung в 2023 г. порядка 55% штучных продаж в «М.Видео-Эльдорадо» пришлось на компактные «раскладушки» и 45% на модели с более крупным внутренним и внешним экраном с диагональю до 7,6 дюйма. Три четверти приобретенных устройств имеют встроенную память 256 ГБ, схожей популярность пользуются модели с объемом памяти 512 ГБ и 128 ГБ, на которые в общей сложности пришлось 25% продаж. Самыми продаваемыми моделями среди складных девайсом Samsung стали Galaxy Z Flip4 (256 ГБ) и Galaxy Z Fold4 (256 ГБ).

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.