Эксперты «М.Видео-Эльдорадо» отметили значительный рост спроса на смартфоны в I квартале 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщила о значительном росте спроса на смартфоны в собственной розничной сети и на рынке в целом в I квартале 2024 г. В денежном выражении рынок мобильных телефонов в России вырос на 31% до 188,3 млрд руб. (в I квартале 2023 г. 143,7 млрд рублей), в количественном выражении на 11% год к году до 8,6 млн штук (в I квартале 2023 г. ― 7,75 млн штук).

По оценкам экспертов группы, рост продаж в сети относительно прошлого года связан с расширением представленного ассортимента, в том числе за счет складных и раскладных телефонов. Также покупателям стало более удобно и просто совершать покупки, в том числе, пользуясь выгодой новых финансовых продуктов группы «М.Видео-Эльдорадо». Среди доступных и пользующихся спросом предложений ― получение рассрочки без первоначального взноса и переплаты. Рост спроса также связан с активной конкуренцией среди производителей смартфонов и развитием каналов продаж на фоне расширения ассортимента и инвестиций в маркетинговые коммуникации и продвижение.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» сети группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров, сказал: «По нашим предварительным экспертным оценкам в I квартале 2024 г. лидером рынка смартфонов в РФ в денежном выражении остается Apple, в топ-5 также входят Xiaomi, Samsung, Tecno и впервые Infinix, который за год увеличил свою долю на российском рынке вдвое. В тройке наиболее популярных брендов в количественном выражении в РФ Realme, Samsung, и Apple, при этом лидерство на рынке в количественном выражении принадлежит китайским смартфонам».