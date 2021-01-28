Tele2 и vivo будут сотрудничать напрямую

Tele2, российский оператор мобильной связи, заключил прямой договор о поставках смартфонов с vivo. Vivo наращивает свою долю в продажах сети Tele2. По итогам 2020 г. она увеличилась на 69% год к году в денежном эквиваленте. Заключение прямого контракта позволит улучшить качество присутствия vivo в ассортименте розницы Tele2 и стимулирует совместную работу в сфере продвижения новых технологий.

Компания vivo занимает пятое место в мировом рейтинге производителей мировых смартфонов c долей 8,6% (по данным IDC за 2020 г.), в Китае она сохраняет устойчивое второе место (согласно отчету Counterpoint). По информации vivo, общая аудитория пользователей ее устройств достигает 350 млн человек.

Сильные позиции vivo на мировых рынках обусловлены наличием устройств со сбалансированным соотношением стоимости и функциональности при высоком контроле качества, фокусом на инновациях и точным соответствием запросам целевой аудитории. Смартфоны vivo динамично наращивают присутствие в розничной сети Tele2: по итогам 2020 г. продажи этих устройств выросли на 69% в денежном эквиваленте по сравнению с 2019 г.

Ранее Tele2 и vivo наладили взаимодействие в технической части. Так, устройства поддерживают технологию VoLTE и не требуют дополнительных настроек от клиента. Следующим шагом стал переход к более эффективной и прозрачной модели работы – прямому взаимодействию по поставкам абонентского оборудования. Это позволит нарастить присутствие vivo в рознице Tele2 и сети оператора, а также способствовать активной цифровизации клиентской базы.

В своем развитии vivo делает акцент на привлечении молодежной аудитории как наиболее активных пользователей услуг передачи данных. Производитель формулирует свою миссию так: «Не перестаем удивлять на пути к совершенству». Таким образом, атрибуты бренда Vivo соответствуют философии Tele2 – стремлению оператора поддерживать стиль жизни клиентов и сохранять статус трендсеттера на рынке.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2, сказал: «Прямые контракты на поставку – это часть стратегии по работе с вендорами абонентского оборудования, дающие импульс к развитию продаж во франчайзинговой рознице Tele2. Мы рады заключить прямой контракт на поставку смартфонов с Vivo и закрепить успешно отлаженное техническое партнерство теперь и в розничной сети. Нам импонирует фокус vivo на высокотехнологичности устройств, подходы к работе с пользователями и цель задавать рыночные тренды. Наш партнер стремится привлекать молодежную аудиторию и делать жизнь клиентов неординарной. Услуги Tele2 также популярны среди поколения Z, мы меняем статус-кво в телекоме и устанавливаем новые правила, поддерживаем интересы абонентов. Нас многое объединяет, и это хороший фундамент для эффективной работы над продвижением цифрового образа жизни клиентов».

Сергей Уваров, коммерческий директор «vivo Россия», сказал: «Мы приветствуем расширение нашего партнерства с Tele2 и считаем, что это сделает наши смартфоны еще более доступными для конечного потребителя. Нам близко стремление компании к творческому и инновационному подходу к работе с клиентами».