Встречают по уму: россияне полюбили девайсы для создания «умного дома»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует уверенный рост категории умных девайсов и аксессуаров на рынке России и в собственных каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На сегодняшний день эко-систему «умного дома» представляет разнообразие современных устройств, бытовых приборов и датчиков с подключением к сети, дистанционным управлением и взаимодействием друг с другом. Это такие девайсы и гаджеты, как: умные лампочки, умные замки, датчики температуры и влажности, умные колонки, IP-камеры, умные розетки, роботы-пылесосы, умные чайники и так далее.

В настоящее время категория товаров для «умного дома» в России показывает уверенный рост. По экспертной оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» продажи умных устройств (за исключением умных бытовых приборов (пылесосов, чайников и т.д.) в 2024 г. вырастут на 20% год к году и составят не менее 3,6 млн шт. Самыми быстрорастущими категориями в I квартале 2024 г. стали: датчики безопасности ― +220%, умные светодиодные ленты ― + 1000%, умные замки ― + 60%, умные светильники ― + 83%. Наибольшее предпочтение покупатели отдают таким брендам, как: «Яндекс», «Сбер», Hiper, SLS TP-link, Ezviz.

Стабильный рост показывают роботы-пылесосы, чьи продажи на рынке России в I квартале 2024 г. выросли на 23,1% в денежном выражении по сравнению с I кварталом 2023 г. ― общая сумма составила 9,6 млрд руб. В сети «М.Видео-Эльдорадо» продажи данной категории в денежном выражении за аналогичный период показали рост на 63,3%. В количественном выражении ― на 29,2%. Самыми быстрорастущими брендами на рынке и в сети МВМ в категории умных пылесосов стали Dreame и Xiaomi.

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» сети Группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Проникновение систем «умный дом» в повседневную жизнь позволяет сохранять ее высокий темп без потери человеческого ресурса – как искусственный интеллект все больше забирает на себя рутинные задачи во всех сферах, так и управление домом с помощью голосовых, виртуальных помощников и мобильных приложений наполняет жизнь новым качеством. Мы предполагаем, что развитие этой категории товаров продолжится, тем более, что рынок предлагаем огромный ассортимент товаров на любой вкус, предпочтения и возможности по цене».

Рекордный рост также показывает категория умных колонок с виртуальными помощниками ― в 2023 г. рынок в количественном выражении достиг отметки в 4,3 млн шт., в то время как в деньгах продажи этих устройств составили чуть более 34 млрд руб. По предварительным результатам в I квартале 2024 г. в количественном выражении продажи умных колонок по рынку России выросли на треть (33,3%) до не менее 1,2 млн шт., в то время как в I квартале 2023 г. было продано 900 тыс. устройств. Продажи в денежном выражении в I квартале 2024 г. на рынке России прогнозируются на уровне не менее 10 млрд руб., в то время как за аналогичный период 2023 г. они составляли– 7,3 млрд руб.

Свое лидерство уже второй год сохраняют такие бренды, как «Яндекс», Sber и VK – на рынке и в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо».