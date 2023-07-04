Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля смартфонов китайских брендов на российском рынке превысила 70%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила развитие российского рынка смартфонов за шесть месяцев 2023 г. Умеренное восстановление покупательской активности способствовало увеличению штучных продаж смартфонов до почти 13 млн штук, что на 17% больше, чем в январе-июне 2022 г. Средняя цена снизилась на 16%, до порядка 21 тыс. руб. Только в апреле-июне 2023 г. спрос по стране в количественном выражении превысил показатели того же периода 2022 г. почти на 40%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Телеком» в «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «По результатам первого полугодия мы видим сдержанный потребительской оптимизм в категории смартфонов, что подтверждает рост штучных продаж. Россияне продолжают активно интересоваться предзаказами, пробуют новые для себя бренды или остаются в рамках привычных экосистем, частично подходят к покупкам прагматичнее, обращают внимание на соотношение цены и качества в устройстве или специальные предложения. При этом свою актуальность сохраняют смартфоны из верхних ценовых сегментов, где мы поддерживаем привычно высокий уровень выбора. Например, предлагаем нестандартные девайсы вроде Nothing Phone и активно расширяем ассортимент в форм-факторе складных моделей, в частности безоговорочным лидером среди таких устройств в первую неделю запуска стал Huawei Mate X3. В наших сетях в общей сложности представлено более 2000 наименований смартфонов. Регулярное пополнение стоков, развитие отношений с производителями и отлаженные импортные операции, а также выгодные промопредложения и вариативность в кредитных продуктах позволяют нам максимально покрывать потребности покупателей и демонстрировать устойчивый рост».

Доля китайских производителей в штучных продажах смартфонов на российском рынке превысила 70%, годом ранее она составляла около 55%. Бренды из КНР планомерно продолжают усиливать свое присутствие, расширяют ассортимент под различные запросы, особенно в востребованном базовом и среднем сегментах, выходят в новые ниши, при этом у россиян растет узнаваемость и доверие к таким торговым маркам, которые предлагают конкурентоспособные, надежные и технологичные устройства по разумной цене. Бренды из Китая по итогам первых шести месяцев 2023 г. заняли восемь из 10 позиций в рейтинге лидеров российского рынка по штучным продажам.

В целом по стране первенство среди брендов продолжает удерживать Xiaomi, на второй позиции укрепился realme, на третьем месте находится Samsung, на четвертом – компания Apple, а пятерку замыкает бренд Tecno, демонстрирующий наиболее высокие темпы прироста продаж к 2022 г.

Наибольшую долю в деньгах занимают флагманские смартфоны, складные модели перерастают статус нишевых девайсов. По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в января-июне 2023 г. в денежном выражении продажи всех смартфонов на российском рынке составили порядка 275 млрд руб. Около 40% от этого объема занимают устройства по цене свыше 50 тыс. руб., что сопоставимо с показателями прошлого года.

В штуках на флагманские смартфоны приходится более чем каждый десятый проданный в стране девайс. Доля китайских производителей за первое полугодие в этом сегменте увеличилась вчетверо до 8%, чему способствует расширение ассортимента и появление новинок, частичное переориентирование спроса на решения от производителей из Китая, предлагающих технологичные и стильные устройства за разумную цену, а также увеличение интереса к ОС Android, альтернативным операционным системам и магазинам приложений, например, App Gallery от Huawei.

В верхнем ценовом сегменте развитие получают складные смартфоны, по итогам первого полугодия спрос на них только в «М.Видео-Эльдорадо» увеличился в 2,3 раза относительно 2022 г., а средний чек снизился на четверть. Позитивному тренду способствует развитие ассортимента: во II квартале успешно 2023 г. стартовали продажи ряда новинок китайских производителей, позитивно воспринятые покупателями, а также появление высокотехнологичных решений от брендов Tecno, Oppo и др. Производители предлагают девайсы с двумя вариантами складных механизмов, которые позволяют расширить площадь экрана для потребления контента и работы, дают новый пользовательский опыт и многозадачность, а также выступают имиджевым устройством для тех, кому важна оригинальность или интересны новые технологии. Стоимость складных смартфонов в «М.Видео-Эльдорадо» на данный момент стартует от 64 999 руб.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит».

«М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны.