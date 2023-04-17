Спрос на смартфоны среди россиян вернулся к уровню начала 2022 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала российский рынок смартфонов в I квартале 2023 г. В январе-марте 2023 г. россияне приобрели более 6,5 млн девайсов, что оказалось сопоставимо с результатами 2022 г. В топ-5 брендов вошли Xiaomi, Realme, Samsung, Apple и Tecno. Доля китайских брендов в штучных продажах достигла 70%, годом ранее они занимали половину рынка. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в январе-марте 2023 г. при покупке смартфона средний чек в России оказался около 22 тыс. руб., что на 23% меньше по сравнению с 2022 г. Общий объем российского рынка смартфонов в денежном выражении составил порядка 145 млрд руб. Из базового ценового сегмента до 5000 руб. спрос перераспределился в сторону смартфонов от 5 до 20 тыс. руб., доля которых за год в денежном выражении увеличилась с 25 до 35%. Продажи флагманских моделей свыше 50 тыс. руб. остаются стабильными, они занимают около 40% от объема рынка. Сопоставимые результаты продемонстрировали также девайсы от 30 до 50 тыс. рублей, при этом снизилась доля устройств стоимостью 20-30 тыс. рублей.

Спрос на бренды из Китая в количественном выражении увеличился на 42% относительного прошлого года, а их в совокупная доля оказалась более 70%. Увеличению интереса к китайским производителям способствует разнообразие в ассортименте под запросы различной аудитории, появление новинок, широкая доступность устройств, рост доверия и узнаваемости новый брендов. Самым популярным производителем I квартала 2023 г. в России в штучных продажах стал Xiaomi (№ 2 в 2022 г.), на вторую позицию поднялся Realme (№ 4 годом ранее), третьим стал Samsung, четвертым – Apple (первая и третья позиции в 2022 г. соответственно). Tecno замкнул топ-5 и стал наиболее активно растущим брендом среди лидеров.

На пятерку самых популярных компаний пришлось примерно три четверти проданных смартфонов, годом ранее эта доля составляла более 80%. При этом усилилась плотность, бренды со второй по пятую позицию заняли в диапазоне от 11% до 15% российского рынка в натуральном выражении, что говорит об усилении конкуренции, особенно со стороны китайских компаний.

Руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «В первые месяцы 2023 г. мы отмечаем восстановление спроса на смартфоны. Позитивному тренду в наших сетях способствует стабильная ситуация с ассортиментом, его вариативность и выход новинок, привлекательный уровень цен, интерес к программам рассрочки и повышенная активность в период весенних праздников. Отчасти покупатели стремятся выбирать девайсы по ценовому фактору и готовы переключаться на другие бренды, при этом сохраняется интерес и к флагманским смартфонам привычных производителей, в том числе в качестве подарка, продажи которых у нас сохранились на уровне активного прошло года. Гибкий подход в работе со стоком и успешное использование различных механик для его пополнения, высокий уровень сервиса, включая работу розничных магазинов, и конкурентный уровень цен, позволяют нам укреплять свои позиции и наращивать долю. Только в популярном среднем ценовом сегменте за год мы расширили выбор несколько десятков моделей за счет китайских брендов, а общий выбор смартфонов расширился почти до 2000 наименований от почти 30 производителей».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа по объему выданных кредитов «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны.