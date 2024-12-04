«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж до 165% по итогам «Нереально Черной Пятницы»

«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги акции «Нереально Черная Пятница», которая проходила в период с 28 ноября по 2 декабря 2024 г. Наибольший рост продаж год к году показали такие товары как подписки на онлайн-кинотеатры, холодильники, телевизоры, планшетные компьютеры Apple и смартфоны Samsung и iPhone. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Мы отмечаем очень хорошие результаты продаж по итогам акции «Нереально черная пятница», которая проходила в «М.Видео-Эльдорадо» с 28 ноября по 2 декабря. Мы фиксируем значительный рост продаж как по сравнению с позапрошлой неделей, так и год к году. Повышенный спрос на бытовую технику и электронику мы связываем с рекордным ассортиментом (более 200 тысяч SKU), интересными предложениями (скидками до 60%)».

Крупная бытовая техника продемонстрировала значительный рост продаж во время акции «Нереально Черная Пятница». Продажи встраиваемых холодильников выросли по сравнению с 2023 г. на 82%, встраиваемых вытяжек – на 37,5%, варочных панелей – на 23,5%, духовых шкафов – на 10,5%, другой встраиваемой техники – на 60%, а также увеличились продажи стиральных машин – на 38% и ручных пылесосов – на 16%.

Большим спросом пользовались и телевизоры. Наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. в «М.Видео-Эльдорадо» показали продажи телевизоров с диагональю 66 дюймов (+77%), 56-65 дюйма (+26,5%), 51-55 дюйма (27%) и LED-телевизоры 32-38 дюйма (+22,5%). В дополнение к телевизорам россияне активно покупали и подписки на онлайн-кинотеатры – они выросли на 165% год к году.

Значительное увеличение спроса наблюдалось и на планшетные компьютеры Apple – их купили на 76% больше, чем годом ранее. В целом, продажи планшетов выросли на 25,3%.

Среди смартфонов лидируют устройства Samsung, продажи которых выросли на 46%, продажи iPhone выросли на 16,5% год к году.