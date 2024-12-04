Разделы

Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж до 165% по итогам «Нереально Черной Пятницы»

«М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги акции «Нереально Черная Пятница», которая проходила в период с 28 ноября по 2 декабря 2024 г. Наибольший рост продаж год к году показали такие товары как подписки на онлайн-кинотеатры, холодильники, телевизоры, планшетные компьютеры Apple и смартфоны Samsung и iPhone. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Коммерческий директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Мы отмечаем очень хорошие результаты продаж по итогам акции «Нереально черная пятница», которая проходила в «М.Видео-Эльдорадо» с 28 ноября по 2 декабря. Мы фиксируем значительный рост продаж как по сравнению с позапрошлой неделей, так и год к году. Повышенный спрос на бытовую технику и электронику мы связываем с рекордным ассортиментом (более 200 тысяч SKU), интересными предложениями (скидками до 60%)».

Крупная бытовая техника продемонстрировала значительный рост продаж во время акции «Нереально Черная Пятница». Продажи встраиваемых холодильников выросли по сравнению с 2023 г. на 82%, встраиваемых вытяжек – на 37,5%, варочных панелей – на 23,5%, духовых шкафов – на 10,5%, другой встраиваемой техники – на 60%, а также увеличились продажи стиральных машин – на 38% и ручных пылесосов – на 16%.

Большим спросом пользовались и телевизоры. Наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. в «М.Видео-Эльдорадо» показали продажи телевизоров с диагональю 66 дюймов (+77%), 56-65 дюйма (+26,5%), 51-55 дюйма (27%) и LED-телевизоры 32-38 дюйма (+22,5%). В дополнение к телевизорам россияне активно покупали и подписки на онлайн-кинотеатры – они выросли на 165% год к году.

На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд руб.
Цифровизация

Значительное увеличение спроса наблюдалось и на планшетные компьютеры Apple – их купили на 76% больше, чем годом ранее. В целом, продажи планшетов выросли на 25,3%.

Среди смартфонов лидируют устройства Samsung, продажи которых выросли на 46%, продажи iPhone выросли на 16,5% год к году.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

Выстоявшая под санкциями США компания выпустила суперсовременный смартфон с огромной батареей вдвое дешевле iPhone 16 Pro Max

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Intel ищет нового гендиректора. Основной кандидат – «китайский шпион», уволенный из-за спора с прошлым главой

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

VMware после поглощения жадным ИТ-гигантом теряет крупных клиентов одного за другим

Конференции

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще