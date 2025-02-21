«М.Видео-Эльдорадо» назвала самые продаваемые товары ко Дню защитника Отечества

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж в преддверии Дня защитника Отечества и выяснила, какие подарки покупают россияне к празднику. Также бренд-медиа «М.Видео-Эльдорадо» «М.Клик» провело опрос и смогло узнать, что хотят мужчины в качестве подарка на 23 февраля. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Одним из лидеров продаж стали планшетные компьютеры, спрос на которые вырос на 153,4% по сравнению с 2024 г.

Не менее популярным выбором стали умные колонки, рост продаж которых составил 64,4% год к году.

Особенно впечатляющий рост продемонстрировали комплектующие для компьютеров, спрос на которые увеличился на 750% по сравнению с 2024 г. Сегодня многие мужчины предпочитают самостоятельно модернизировать свои ПК, улучшая их характеристики для работы, творчества или видеоигр.

Еще одной популярной категорией стали смарт-часы и фитнес-браслеты, продажи которых выросли на 31,2% год к году. Эти устройства помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность и даже анализировать качество сна.

Наушники Samsung также вошли в число популярных покупок — их продажи выросли по сравнению с 2024 г. на 188,2%.

Существенный рост показали и телевизоры. В категории LED-телевизоров с диагональю 32-38 дюймов продажи увеличились на 166,6% по сравнению с 2024 г., а телевизоры с диагональю 15-30 дюймов выросли на 146,1%.

Отдельного внимания заслуживают аксессуары для игровых консолей, которые также продемонстрировали уверенный рост спроса. Геймпады, зарядные станции, VR-аксессуары и док-станции стали отличным выбором для мужчин, увлекающихся видеоиграми. В 2025 г. рост продаж аксессуаров для консолей составил 88,1% год к году.

Предпочтения мужчин во многом совпадают с выбором женщин. Согласно опросу перед 23 февраля, проведенному бренд-медиа «М.Видео-Эльдорадо» «М.Клик», 46,55% респондентов хотели бы получить в подарок технику — наушники, смарт-часы или колонки. Однако в топе желанных подарков также оказались шуруповерт (16,36%), флагманский смартфон (14,55%) и мощный компьютер или игровая консоль (12,73%).

Гриль, роботы-пылесосы и умные гаджеты не вошли в список желаемых подарков — их выбрали всего 1,82% опрошенных. Не пользуются популярностью и статусные презенты, вроде дорогих ручек, а подарки-розыгрыши вовсе не в тренде — их предпочли бы получить только 1,72% мужчин.

При этом 26,32% мужчин вообще не ждут никаких подарков. Среди тех, кто рассчитывает на презенты, большинство ориентируется на бюджетные варианты: 19,3% опрошенных хотели бы получить подарок стоимостью до 1 тыс. руб., 17,54% — до 5 тыс. руб., а на подарки стоимостью выше 10 тыс. руб. надеются всего 10,53%.

Если говорить о самых удачных подарках, то мужчины чаще всего называли деньги, смартфоны, ноутбуки и колонки. А вот худшими подарками, по их мнению, стали носки, одежда (особенно не по размеру) и отсутствие подарка как такового.

Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Перед 23 февраля мы традиционно наблюдаем рост спроса на гаджеты, которые могут стать отличным подарком. В этом году россиянки выбирают для своих мужчин не только привычные аксессуары, но и устройства, которые действительно делают жизнь удобнее. Мы рады предложить широкий ассортимент самых востребованных товаров, учитывая актуальные тренды. Также мы видим, что многие мужчины предпочитают полезные и функциональные подарки, поэтому перед 23 февраля мы создали на сайте специальный раздел с инструментами, чтобы покупателям было проще найти нужную технику. В нем мы постарались собрать самые востребованные модели: от шуруповертов до профессионального электроинструмента».