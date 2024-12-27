«М.Видео-Эльдорадо»: спрос на технику для дома перед Новым Годом вырос до 51%

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж товаров для дома перед Новым годом в сети «М.Видео-Эльдорадо» и выявила, что чаще всего берут россияне перед грядущими праздниками. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

LED-телевизоры с диагональю 32-38 дюймов продемонстрировали рост продаж на 39%. Эти компактные модели подходят для любого уголка дома, будь то кухня или спальня. Также клиенты приобретают большие телевизоры с диагональю 66 дюймов для просмотра фильмов и ТВ в гостиной – спрос на них вырос на 34%.

Повышенный спрос перед Новым годом также затронул категорию подписок на кино и звук, продажи которых выросли на 7,7%. Это подчеркивает растущий интерес покупателей к цифровым развлечениям, особенно в сезон праздничных каникул.

Рост продаж отмечен и в сегменте бытовой техники. В частности, выросли продажи комбинированных плит на +51,2%, а электрических плит – на +19,3%. Спрос на встраиваемую бытовую технику вырос на 13%. Это объясняется желанием россиян сделать свою кухню максимально функциональной и удобной к праздникам.

В сегменте крупной бытовой техники лидерами стали встраиваемые холодильники и морозильники, которые показали рост спроса на +46%. Эти устройства обеспечивают хранение большого количества продуктов – важный аспект при подготовке к праздникам.

Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Подготовка к Новому году всегда сопровождается стремлением сделать свой дом уютнее, а праздники – комфортнее. В этом году мы видим большой интерес к функциональным и технологичным категориям, таким как комбинированные плиты, LED-телевизоры и встраиваемые холодильники. Эти товары становятся настоящими помощниками для тех, кто планирует праздничные застолья, семейные просмотры кино или просто хочет обновить дом. Для нас важно, чтобы процесс покупки был удобным и приятным. «М.Видео-Эльдорадо» предлагает более 200 тыс. наименований бытовой техники и электроники, включая самые востребованные и современные товары, что позволяет каждому клиенту найти именно то, что ему нужно. Мы предлагаем выгодные акции и удобный сервис, чтобы каждый мог подготовиться к праздникам. Мы стремимся помочь каждому клиенту создать праздничную атмосферу и сделать Новый год теплым, уютным и радостным».