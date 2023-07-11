Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: средняя диагональ смартфонов за пять лет увеличилась на 30%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила, что средняя диагональ приобретаемых россиянами смартфонов в первом полугодии 2023 г. достигла 6,55 дюйма. Пятью годам ранее этот показатель равнялся 5,1 дюйма, что на 28% меньше. Отраслевым стандартом становится производство девайсов с дисплеем от 6 дюймов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в 2019 г. на смартфоны с экраном от 6 дюймов в России приходилось только порядка 45% проданных устройств, тогда как в 2023 г. их доля оказалась более чем вдвое выше и уже превышает 95%. Таким образом, в продаже практически не осталось смартфонов с диагональю экрана до 6 дюймов.

Самый продаваемый смартфон этого года на российском рынке – бюджетный Xiaomi Redmi 9A, девайс оснащен экраном 6,53 дюйма, что сопоставимо со средними показателем. Среди представленных в «М.Видео-Эльдорадо» смартфонов наибольшую диагональ имеет складной Huawei Mate X3 – 7,85 дюйма в разложенном виде. Наименьшая диагональ экрана у Apple iPhone SE – 4,7 дюйма, с учетом складных девайсов – у ряда моделей внешние экраны составляют 1,9 дюйма.

Руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Смартфоны прочно укоренились в качестве неотъемлемой части нашей жизни. Благодаря девайсам мы оперативно получаем информацию, общаемся, совершаем платежи и покупки, создаем контент, развлекаемся или работаем. Все эти задачи комфортнее стало выполнять на большом безрамочном экране. Мы видим, что размер дисплеев эволюционировал до средних 6,5 дюймов, что не так далеко от минимальных размеров планшетов. Дальнейшему увеличению площади может способствовать проникновение складных смартфонов. Такие модели с двумя типами механизмов получают все большее распространение за счет развития ассортимента, выхода в этот сегмент новых китайских брендов и появление более доступных вариантов. За первое полугодие спрос на складные смартфоны в наших сетях увеличился в 2,3 раза, средний чек при этом снизился примерно на четверть».

Согласно проведенному опросу* «М.Видео-Эльдорадо», 83% россиян считают размер экрана смартфона важным критерием и обращают на него внимание при покупке. Среди наиболее популярных повседневных задач, для которых используют возможности большого экрана смартфона, респонденты назвали просмотр видео и использование приложений, далее следуют общение, чтение новостей и интернет-серфинг, среди популярных сценариев также рабочие задачи, игры, видеозвонки и чтение книг.

43% опрошенных также считают, что размер смартфона должен соответствовать критерию удобства потребления контента и использования, 40% склоняются к мнению, что девайс должен хорошо лежать в руке, для 17% важно, чтобы устройство помещалось в карман, для 1% все предложенные критерии равноценны.

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Для многих россиян смартфон уже стал основным способом просмотра видеоконтента. 44% респондентов согласились с тем, что смартфон для них заменил в большинстве случаев телевизор, ноутбук или планшет, для 17% мобильное устройство стало полноценной заменой. Однако 24% не согласны и склоняются к тому, что техника с большим экраном удобнее и для просмотра видео использует в большинстве случаев именно ее. Для 16% смартфоны заменили скорее планшет или компьютер, но не телевизор.

*онлайн-опрос «М.Видео-Эльдорадо» (анкетирование), 2000 респондентов, возраст: 18-55 лет, Россия, период: июль 2023 г.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.